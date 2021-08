Twitter a changé sa police de caractères, mais également son bouton pour suivre un compte.

Twitter a annoncé dans un tweet que la police de caractères que le réseau social utilisait jusqu’alors dans sa nouvelle identité visuelle créée par un studio parisien était désormais la police de caractères officielle de l’interface. Le changement de police a débuté le 11 août 2021 et s’est étendu petit à petit à tous les utilisateurs. Nous avons pu constater le changement sur nos comptes au jeudi 12 août et, le 13 août, la plupart des utilisateurs de Twitter semblaient avoir la nouvelle interface.

La police, dite « plus fun et irrévérencieuse » doit refléter tout à la fois l’humour et la légèreté du réseau social à l’oiseau bleu et le sérieux qui peut aussi s’y trouver. Les utilisatrices et utilisateurs seront les seuls qui pourront déterminer si l’intention créatrice correspond à la réalité.

En tout cas, quelques retours font état d’une moins bonne lisibilité pour les personnes ayant des problèmes de vue : « j’ai l’impression de tout voir en double, même avec mes lunettes », affirme Lynsey Hall sur Twitter. « Pour moi, elle a l’air d’être beaucoup plus grosse sur mon smartphone », confirme un utilisateur en réponse. Des défauts qui passeront une fois que les yeux de ces utilisateurs avertis se seront adaptés aux changements ? Il faut l’espérer.

Un easter egg et un changement qui peut entraîner des erreurs

Le changement de police n’est pas la seule chose qui est arrivée sur Twitter ce 11 août. Le réseau social en a profité pour ajouter un easter egg, inclus dans sa nouvelle police de caractères. Pour le déclencher, il suffit de taper [CHIRPBIRDICON] dans un tweet, tout en majuscule, pour découvrir le logo de Twitter dans la nouvelle police de caractères. Cet ajout amusant ne fonctionne que si le site vous sert déjà la bonne police de caractères : un moyen de tester si vous l’avez ou non. Le nom à mettre entre crochets est composé de Chirp, le nom de la police, Bird, l’oiseau en anglais, et Icon, pour icône.

Un autre changement a été repéré par TheVerge et pourrait cette fois être plus problématique à l’usage : le bouton pour suivre un compte ou s’en désabonner a complètement changé de design. Pour ainsi dire, il est visuellement inversé par rapport à ce que Twitter présentait dans sa précédente interface. Une personne que vous suivez déjà n’a plus un logo en bleu plein sur sa page de profil, mais, au contraire, un logo blanc avec une police de caractère noire qui dit « Abonné ». Faites attention : vous pourriez, par mégarde et par habitude, vous désabonner de comptes que vous souhaitez continuer à suivre.

Et à l’inverse, un compte qui n’est pas suivi est aujourd’hui blanc sur noir.

Il n’y a plus d’animation au survol de la souris sur un compte que l’on souhaite suivre : seul un compte suivi possède une animation de transition du blanc au rouge qui indique que l’action sera un désabonnement. Une transition adaptée à un usage sur ordinateur que l’on ne verra malheureusement pas sur mobile.

Crédit photo de la une : Twitter Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo