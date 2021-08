Romain Ribout - 09 août 2021 Casques

[Le Deal du Jour] Lancé il y a deux ans, le Bose Headphones 700 est toujours un excellent casque sans fil à réduction de bruit active. Aujourd'hui, il possède un rapport qualité-prix imbattable en passant de 399 euros à 233 euros sur Amazon.

Le Headphones 700 a succédé au QC 35 II et a réussi à pousser l’expérience sonore encore plus loin, notamment avec une réduction de bruit active désormais sur 11 niveaux, pour s’adapter au mieux à votre environnement. C’est un excellent choix face à Sony et son WH-1000XM4, surtout aujourd’hui puisque le casque sans fil de Bose bénéficie d’une remise de plus de 40 % sur son prix d’origine. Son prix passe alors de 399 euros à seulement 233 euros sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

Le son est-il vraiment bon ?

Le Bose Headphones 700 est un casque premium qui fait actuellement partie des meilleures références du marché. La qualité sonore est au rendez-vous, mais la signature marquée de Bose sur les médiums, très spéciale, peut être clivante. Si cela ne vous plait pas, un égaliseur est disponible depuis l’application dédiée.

La réduction de bruit active rend le tout beaucoup plus immersif. Ici réglable sur 11 niveaux d’annulation, de 0 à 10, vous pourrez alors très vite oublier les bruits du métro, les voitures qui klaxonnent dans la rue ou encore les collègues un peu trop bruyants en open-space.

Que fait-il d’autre ?

Le casque embarque certaines fonctionnalités qui facilitent l’expérience, comme le support du Bluetooth multipoints. Une fois que l’on y goûte, il devient difficile de s’en passer tant c’est pratique et facile de passer d’un appareil à l’autre, du smartphone à l’ordinateur sans déconnexion par exemple. Les compatibilités avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri sont également de la partie. De plus, on apprécie également sa charge ultra rapide qui permet de profiter de plus de 3 heures d’écoute en seulement 15 minutes avec un câble USB-C.

