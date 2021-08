YouTube a annoncé l'arrivée d'une nouvelle formule d'abonnement, « YouTube Premium Lite ». Elle n'est pas encore disponible en France.

Google teste une nouvelle formule d’abonnement pour YouTube. Appelée « YouTube Premium Lite », elle coûtera moins cher que les formules d’abonnement proposées aujourd’hui, et permettra de visionner les vidéos sans publicités.

Pour l’instant, la nouvelle formule n’est pas disponible en France. Cependant, on sait d’ores et déjà qu’elle coûtera 6,99 euros par mois, au lieu de 11,99 euros actuellement.

Comme l’expliquent nos confrères de Frandroid, c’est par hasard qu’un utilisateur de YouTube s’est rendu compte de l’existence de cette nouvelle offre. En cherchant à se désabonner, ce dernier s’est vu proposer une nouvelle offre, YouTube Premium Lite.

L’information a depuis été confirmée par Google, interrogé par le média américain The Verge. « Dans les pays nordiques (sauf en Islande) et au Benelux, nous sommes en train de tester une nouvelle offre qui donnera encore plus de choix à nos utilisateurs », a déclaré un porte-parole de Google à The Verge. « Premium Lite coûte 6,99 euros par mois (ou équivalent dans la monnaie locale), et donne accès à des vidéos sans publicités ».

Que contiendra la formule YouTube Premimum Lite ?

Sur son site, YouTube précise que le nouvel abonnement permettra de :

regarder des vidéos sans annonces publicitaires sur YouTube

regarder des vidéos sans publicités dans l’app YouTube Kids.

Il est important de noter que cette nouvelle formule ne donnera pas accès aux services de YouTube Music.

YouTube Premium Lite est la troisième formule d’abonnement proposée par Google. YouTube Music Premium et YouTube Premium, qui coûtent respectivement 9,99 euros 11,99 euros par mois, offrent différents avantages.

Youtube Music Premium permet d’écouter de la musique sans publicité, de la télécharger, et de garder l’app ouverte en arrière-plans sur smartphone, tandis que YouTube Premium permet en plus de regarder toutes les vidéos de YouTube sans publicité et d’avoir accès aux contenus YouTube Originals.

L’arrivée de YouTube Premium Lite va venir étoffer l’offre de YouTube. Elle pourrait intéresser les personnes déjà abonnées à un service de streaming musical, comme Spotify ou Deezer.

Pour l’instant, Google n’a pas encore annoncé de date d’arrivée en France pour YouTube Premium Lite. L’offre est cependant disponible en Belgique, au Danemark, en Finlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède.

Crédit photo de la une : YouTube Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo