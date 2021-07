Des indices trouvés dans une application pour Android suggèrent l'arrivée prochaine d'un utilitaire pour migrer simplement d'iOS vers le système d'exploitation mobile de Google.

Il n’existe aujourd’hui plus que deux grands systèmes d’exploitation sur le marché du smartphone et des tablettes : Android et iOS. Pourtant, passer d’un environnement à l’autre n’est pas toujours une promenade de santé, surtout pour celui ou celle qui n’est pas très à l’aise en informatique. Un utilitaire global serait pourtant fort pratique pour faciliter le passage d’un OS à l’autre.

Une app pour transférer ses données et ses apps

De toute évidence, Google s’est saisi du sujet. C’est en tout cas ce que suggèrent des indices relevés par le site 9to5 Google, le 27 juillet. Son analyse du code d’un outil de réinitialisation des données, pour Android, a mis au jour des mentions sur une application inconnue au bataillon, mais au nom limpide sur ses intentions : « Switch to Android ».

L’application, naturellement, ne devrait être disponible que sur l’App Store d’Apple, si elle voit le jour. Elle pourrait non seulement transférer les messages, le contenu multimédia et la liste des contacts, mais aussi les applications, à supposer qu’il existe systématiquement une déclinaison sur Android d’une application iOS. En effet, certains programmes ne sont pas proposés sur l’autre OS.

Un tel utilitaire serait très pratique mais certaines limites sont à prévoir : une application payante achetée sur iOS devra sans doute être repayée chez Android. Reste à voir aussi si Switch to Android est capable de passer d’un OS à l’autre tout le paramétrage et l’historique d’une application, comme des conversations d’une messagerie. Ce serait bien sûr l’idéal.

Autre inconnue : la date de disponibilité de cette application, si elle devient réalité un jour.

Quant à l’attitude d’Apple vis-à-vis de cette application iOS, on ne voit pas pourquoi la firme de Cupertino s’y opposerait. Après tout, Apple a sa propre solution sur Android (Migrer vers iOS) depuis des années. Par ailleurs, si Apple est confiant dans la qualité de son OS, cela ne provoquera pas d’exode. Enfin, comme pour sa banque ou son fournisseur d’électricité, il est sain de pouvoir faciliter la mobilité du public.

