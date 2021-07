Le cofondateur du célèbre Dogecoin, Jackson Palmer, ne veut plus entendre parler de cryptomonnaies. Il a exposé dans un thread Twitter ses griefs contre le secteur.

Le cofondateur du Dogecoin reviendra-t-il un jour dans la sphère crypto ? Jackson Palmer a évoqué le sujet sur Twitter sans prendre de gants : « sans hésiter, ma réponse est non ». Ce dernier a publié ce mercredi 14 juillet un thread pour exposer ses griefs envers les cryptomonnaies.

« Après les avoir étudiées pendant des années, j’en arrive à la conclusion que les cryptomonnaies constituent une technologie intrinsèquement de droite et hyper-capitaliste, construite pour augmenter la richesse de ses partisans grâce à un mélange d’évasion fiscale, de faibles régulations et de rareté artificielle », affirme-t-il, dès l’intro.

I am often asked if I will “return to cryptocurrency” or begin regularly sharing my thoughts on the topic again. My answer is a wholehearted “no”, but to avoid repeating myself I figure it might be worthwhile briefly explaining why here…

— Jackson Palmer (@ummjackson) July 14, 2021