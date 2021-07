Les comptes gratuits sur Google Meet n'ont plus droit aux « appels illimités ». L'entreprise réinstaure une limite d'une heure.

Retour à la vie d’avant sur Google Meet. Comme l’a relevé le site 9to5 Google, la période de grâce que la firme de Mountain View avait mise en place pour les personnes détenant un compte gratuit bénéficient des appels illimités en visiophonie a pris fin. Ce changement, discret, a été repéré dans les pages d’aide de l’entreprise américaine. La limite est désormais d’une heure pour la visio en groupe.

Dans le détail, les appels entre deux correspondants restent en pratique quasi-illimités, car ils peuvent s’étaler jusqu’à 24 heures non-stop, y compris pour les comptes gratuits Google Meet. Cette durée apparait largement suffisante pour couvrir presque tous les besoins. Par contre, la visiophonie avec trois personnes ou plus est restreinte à une heure. La communication est coupée automatiquement ensuite.

Des « appels illimités » proposés en pleine pandémie

C’est pendant la pandémie de coronavirus que Google a assoupli l’utilisation de Meet pour les comptes gratuits. Au départ, le geste de l’entreprise américaine devait s’arrêter au mois de septembre 2020. L’épidémie ne disparaissant pas, le groupe a alors prolongé l’initiative jusqu’au 31 mars 2021, puis une nouvelle fois jusqu’au 30 juin 2021. Il n’y aura donc pas de quatrième extension.

Ces changements surviennent alors que la campagne vaccinale est en cours dans de nombreux pays du monde et que le nombre de nouveaux cas, notamment aux États-Unis, là où se trouve Google, est en chute libre. Il n’y a aujourd’hui plus de confinement et, de fait, moins la nécessité d’organiser des évènements à distance, en visio, puisqu’il est possible de se retrouver physiquement.

