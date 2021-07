[Le Deal du Jour] La Nvidia Shield TV est la meilleure box Android TV du marché, juste après le modèle Pro. C'est un produit rarement en promotion, à cause de sa grande popularité, mais Amazon profite aujourd'hui des soldes pour proposer un petit rabais de 20 euros.

En 2019, Nvidia a renouvelé sa Shield TV avec deux nouveaux modèles. Il y a d’un côté le modèle Pro avec un design inspiré du prédécesseur et des performances boostées, et de l’autre une version plus classique qui prend la forme d’un cylindre. Cette dernière a donc la particularité d’être bien plus compacte et discrète que son homologue Pro, tout en délivrant peu ou proue la même expérience utilisateur.

Lancée à 159 euros, la Nvidia Shield TV de 2019 est aujourd’hui disponible en promotion à 139 euros sur Amazon.

Quelles sont les caractéristiques de la Nvidia Shield TV ?

Avec un si petit format, la Nvidia Shield TV laisse apparaitre une connectique assez maigre, mais propose tout de même l’essentiel avec un port HDMI, Ethernet et microSD. Pour connecter un périphérique en mode sans fil, le Bluetooth est bien évidemment de la partie.

Cette box TV est propulsée par la puce Tegra X1+ avec 2 Go de mémoire vive, ce qui lui permet facilement de lire de nombreux jeux disponibles sur le store. Cette configuration lui permet également d’être compatible 4K, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos pour regarder vos contenus de la meilleure des façons.

Peut-on jouer avec ?

La Nvidia Shield TV est peut-être le seul boîtier multimédia qui peut s’apparenter à une console de jeu. Déjà, vous aurez accès à un contenu gargantuesque de titre gratuit ou payant via le Play Store. Ensuite, vous aurez également la possibilité de profiter du cloud gaming avec GeForce Now, le service de jeux en streaming de Nvidia. De plus, la Shield TV est optimisée pour fournir la meilleure expérience de jeu possible.

Le service est gratuit avec la première formule de l’abonnement. Mais si vous ne voulez pas attendre que les serveurs vous trouvent une place de libre, il y a aussi l’accès prioritaire — qui ajoute par la même occasion l’option ray tracing.

Vous souhaitez profiter des soldes d’été comme il se doit ? Allez donc jeter un œil à notre guide des meilleures offres Tech.

