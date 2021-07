Romain Ribout - 05 juillet 2021 Maison connectée

L'aspirateur n'est plus une tâche ménagère qui prend du temps en 2021. De nombreux robots peuvent désormais le faire à notre place, et pour pas cher. C'est en tout cas ce que propose Amazon pendant les soldes avec le iRobot Roomba 692 à moitié prix.

iRobot, le leader sur le marché des robots aspirateurs, propose un grand nombre de références plus ou moins premium pour convenir à tous les budgets. Le Roomba 692 fait partie du bas du catalogue, mais cette référence plus abordable bénéficie tout de même du savoir-faire de la marque pour proposer quelques fonctionnalités intelligentes bien pratiques au quotidien.

Au lieu d’un prix barré à 399 euros, il se retrouve en promotion à 199 euros pour les soldes sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

Est-il efficace pour le prix ?

Le iRobot Roomba 692 nettoie l’intérieur de votre domicile en trois étapes pour ramasser efficacement la poussière, la saleté et les débris après son passage. Sa tête de nettoyage adapte automatiquement la hauteur en fonction de la surface, pour être aussi efficace sur de la moquette, du sol dur — type carrelage ou parquet — ou sur un tapis. On apprécie d’ailleurs la présence du capteur de poussières pour lui permettre d’insister à certains endroits en fonction de la propreté de la zone. D’autres capteurs sont également présents pour faciliter la navigation autour des objets et meubles de votre maison/appartement.

Quelles sont les fonctionnalités intelligentes disponibles ?

Il a la particularité de retenir vos habitudes de nettoyage pour devenir de plus en plus efficace au fil du temps. Il suggère aussi des nettoyages supplémentaires à certains moments, comme pendant la saison des allergies par exemple. Vous pouvez même le contrôler à distance via l’application dédiée (disponible sur iOS et Android) ou l’assistant virtuel de votre choix : Amazon Alexa ou Google Assistant.

Après 60 minutes de nettoyage, il reviendra tout seul à sa station de recharge et retrouvera toute son énergie après deux heures. En revanche, si le nettoyage n’était pas terminé quand la batterie est tombée à plat, le Roomba 692 ne reviendra pas continuer son travail là ou il l’avait arrêté.

