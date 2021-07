[Le Deal du Jour] Les soldes ont commencé il y a quelques jours et les différents marchands dévoilent petit à petit leurs meilleures offres. Dans ce sens, Cdiscount vient de dégainer aujourd'hui un pack next-gen très intéressant regroupant le TV Samsung Q80A QLED 2021 de 65 pouces et la console Xbox Series S pour 1 299 euros le tout.

Chaque jour, la rédaction sélectionne, pour vous, un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Les packs regroupant plusieurs produits sont bien souvent le bon moyen de faire de bonnes affaires, surtout pendant les soldes d’été 2021. Prenez l’exemple de Cdiscount, ce marchand propose actuellement la récente TV 4K en 65 pouces de Samsung, le Q80A QLED 2021, avec la console next-gen Xbox Series S pour 1 299 euros le tout, alors que le coût reviendrait normalement à plus de 2 000 euros si vous achetiez ces deux produits séparément (1 790 € pour le TV et 299 € pour la console).

Pour obtenir ce prix, il est d’ailleurs nécessaire de remplir le formulaire de l’ODR pour recevoir un remboursement de 200 euros après l’achat.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les spécificités du TV Samsung Q80A QLED 2021 ?

Ce téléviseur de Samsung est tout récent. Il propose une dalle QLED de 65 pouces (165 cm de diagonale) qui affiche une définition 4K UHD avec un taux de rafraichissement à 120 Hz — sans oublier la comptabilité HDR. Côté son, le Q80A profite de l’OTS (Object Tracking Sound), un système audio 6.2.2 qui exploite les haut-parleurs installés tout autour de la dalle afin de reproduire le son là où l’action se passe. En revanche, Samsung ne fait pas mention ici du Dolby Atmos, mais il nous rappelle que ses téléviseurs seront compatibles avec la technologie Q-Symphony. Cette dernière permet de faire fonctionner simultanément les haut-parleurs du téléviseur avec une barre de son compatible, pour un meilleur effet surround.

Samsung a d’ailleurs pensé à tout pour les joueurs et joueuses en intégrant de nombreuses fonctionnalités dédiées, comme le Super Ultrawide Gameview afin d’obtenir un ratio d’affichage plus large ou encore la compatibilité avec AMD FreeSync Premium Pro et le VRR pour une meilleure qualité d’images en jeu.

C’est quoi la Xbox Series S ?

La Xbox Series S est une console next-gen. Elle fait quelques concessions par rapport à la Series X, notamment au niveau des performances, pour réduire drastiquement la facture. Pas de jeu en 4K donc, mais vous profiterez tout de même de l’entièreté du catalogue Xbox en Full HD. Il faut également savoir qu’aucun lecteur de disque n’est présent, puisque la console abordable de Microsoft se concentre sur une expérience complètement dématérialisée. Un abonnement au Xbox Game Pass est un must-have pour cette console.

Vous souhaitez profiter des soldes d’été comme il se doit ? Allez donc jeter un œil à notre guide des meilleures offres Tech.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo