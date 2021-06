Romain Ribout - 24 juin 2021 Tech

[Le Deal du Jour] Xiaomi est l'un des grands noms sur le marché des trottinettes électriques, notamment grâce à l'excellent rapport qualité-prix de ses produits. Parmi ces derniers, on compte la Mi Scooter 1S qui, aujourd'hui, profite d'une réduction de 150 euros sur Cdiscount.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

La trottinette électrique est rapidement devenue un moyen de déplacement alternatif aux transports en commun dans les grandes villes. De nombreuses marques sont aujourd’hui présentes sur le marché, dont Xiaomi qui est là depuis le début avec sa M365 — la référence populaire utilisée par Bird il y a 3 ans. Depuis, le constructeur chinois a lancé de nouveaux modèles et la récente Mi Scooter 1S représente actuellement le meilleur rapport qualité-prix de la marque.

Pourquoi ? Parce que le prix de cette trottinette électrique passe aujourd’hui de 449 euros à seulement 299 euros sur Cdiscount.

Pour mieux comprendre l’offre

La trottinette électrique de Xiaomi est-elle résistante ?

La Mi Scooter 1S est conçue pour respirer la solidité, avec son solide châssis en aluminium pouvant supportant une charge maximale de 100 kilos. Elle pèse tout de même 12,5 kilos sur la balance, mais le transport est largement facilité par son système pliable, également pratique pour le rangement. La certification IP 54 est d’ailleurs de la partie pour garantir la résistance de la trottinette électrique contre les gouttes de pluie et la poussière.

À quelle vitesse peut-elle rouler ? Et pendant combien de temps ?

Conformément à la législation française, la Mi Scooter 1S peut rouler jusqu’à maximum 25 km/h, via trois modes qui adapteront votre vitesse en fonction de la situation : Piéton à 5 km/h, Standard à 20 km/h et Sport à 25 km/h. Cette donnée est visible directement depuis l’écran LCD intégré au guidon de la trottinette. Ce dernier peut également fournir d’autres informations, comme la jauge restante de batterie, par exemple. L’autonomie est d’ailleurs de 30 km selon Xiaomi, mais tout dépendra de la nature de votre parcours et du mode utilisé.

Que savoir de plus ?

Comme sur les autres trottinettes électriques de la marque, la Mi Scooter 1S est dotée d’un système de freinage efficace avec un frein à disque à l’arrière et un frein régénératif (réglable sur trois modes : faible, moyen et fort) à l’avant. Il est aussi possible, depuis l’application dédiée, de consulter certaines statistiques de la trottinette comme la distance parcourue ou la vitesse moyenne, ainsi que d’effectuer un verrouillage à distance via Bluetooth.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo