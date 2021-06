Plusieurs applications de streaming ne sont pas 100 % compatibles avec la nouvelle Siri Remote, la télécommande d'Apple commercialisée depuis quelques jours.

« La nouvelle Siri Remote est la meilleure chose qui soit arrivée à l’Apple TV », osait-on après avoir pris en main la télécommande repensée d’Apple, commercialisée avec la génération la plus récente de l’Apple TV. Il faut dire que l’ergonomie a été significativement améliorée, pour un usage plus précis et confortable de la box TV de la firme de Cupertino. Comme cette télécommande est plus évoluée que la précédente, toutes les applications ne sont néanmoins pas totalement compatibles, relève The Verge dans un article publié le 4 juin.

La Siri Remote offre en théorie la possibilité de naviguer plus finement dans la barre de temps d’un contenu, en glissant son doigt sur la partie circulaire tactile (un hommage aux vieux iPod). Sauf que cette fonctionnalité bienvenue peut produire des résultats différents d’une application à une autre. Nous avions constaté cela pendant notre test, mais pensions naïvement que nous n’avions pas bien pris le coup. Il s’avère que c’est bien la télécommande qui est responsable ici.

Des applications à la traîne pour la nouvelle Siri Remote

« Effectuez un geste circulaire sur l’anneau extérieur pour lancer une avance rapide ou un retour rapide afin de trouver exactement la scène que vous cherchez », promet Apple avec sa nouvelle Siri Remote. Ce geste ne fonctionne pas à 100 % avec toutes les plateformes de streaming. Par exemple, Disney+ n’est pas compatible, contrairement à Netflix. Dans ce tweet d’illustration datant du 23 mai, on peut constater le résultat très aléatoire dans la barre de navigation, avec un curseur piégé dans une fenêtre très restreinte. On se retrouve alors avec les mêmes soucis que la Siri Remote précédente.

Interrogé par The Verge à ce sujet, Disney a expliqué pourquoi la Siri Remote n’est pas pleinement fonctionnelle avec Disney+. C’est lié au lecteur vidéo utilisé par la multinationale : Disney utilise le sien, quand d’autres applications font appel à celui proposé nativement dans tvOS — bien entendu compatible avec la navigation plus précise au clickpad. Disney a indiqué qu’il intégrera la fonctionnalité dès que ce sera possible. En somme, si vous n’arrivez pas à naviguer correctement dans une vidéo, c’est que l’application n’est pas compatible.

Comment savoir quand une application est 100 % compatible avec la Siri Remote de l’Apple TV ? Normalement, après avoir mis la vidéo sur pause, le fait de laisser le doigt sur le clickpad doit faire apparaître un cercle sur la barre de navigation : il se place sur la séquence où l’action est figée, et se déplace au rythme de notre pouce (vous avez un aperçu dans ce tweet). Il y a même un petit point qui signale où placer son doigt pour avancer/reculer avec précision. Si ce volet d’interface n’apparaît pas, c’est que l’application ne prend pas en charge cette fonctionnalité de la Siri Remote.

