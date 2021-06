Noémie Koskas - 02 juin 2021 Tech

[Le Deal du Jour] Lancée en septembre 2020 avec de nombreux ajouts par rapport à l'ancienne version, la GoPro Hero9 Black est actuellement affichée avec 70 euros de réduction : son prix passe de 479 euros à 409 euros chez Amazon et Boulanger.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

En septembre dernier, GoPro a lancé la version la plus aboutie de sa célèbre action cam, qui domine sans conteste le marché de ces caméras appréciées des vlogueurs, créatifs et sportifs. La GoPro Hero9 Black propose ainsi quelques nouveautés bienvenues, comme la possibilité de filmer en 5K, l’ajout d’un écran couleur à l’avant ou encore des nouveaux modes.

Initialement proposée à 479 euros, la GoPro Hero9 Black est désormais disponible à 409 euros chez Amazon et Boulanger.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les nouveautés de cette GoPro Hero9 Black ?

Sa première différence par rapport à la GoPro Hero8 Black est visuelle : la GoPro Hero9 Black est plus massive, ce qui n’est pas forcément un défaut puisque cela lui permet d’embarquer une plus grosse batterie. L’action cam restera tout de même bien compacte et pratique à emporter partout avec soi. La GoPro Hero9 Black bénéficie également d’un autre atout majeur : l’ajout d’un second écran couleur à l’avant, très utile pour afficher le retour vidéo et mieux cadrer avant de filmer ses exploits.

Côté vidéo, la GoPro Hero9 Black est capable de filmer en 5K à 30 images par seconde, une qualité qui sera très appréciée des professionnels durant leurs tournages. Mais la 4K suffira amplement au grand public, qui peut ne pas avoir le matériel nécessaire pour traiter ou monter des vidéos en 5K. Enfin, les utilisateurs pourront profiter de deux nouveaux modes : « Capture programmée », pour programmer un enregistrement, et « HindSight », qui capturera des vidéos jusqu’à 30 secondes avant même que l’utilisateur n’appuie sur la touche d’enregistrement. Une fonctionnalité qui permettra de ne louper aucun moment clé.

Que dire sur la qualité des vidéos et des photos ?

Que l’on choisisse de filmer en 4K ou en 5K, la qualité vidéo proposée par la GoPro Hero9 Black sera toujours aussi excellente, et la fluidité des images au rendez-vous. Différents modes seront mis à disposition pour exercer toute sa créativité. Et GoPro oblige, la stabilisation logicielle des images, « HyperSmooth », sera toujours aussi parfaite. Trois niveaux de stabilisation seront proposés : stabilisation activée, stabilisation élevée et stabilisation Boost. La GoPro ne se contente pas seulement de filmer, elle peut aussi capturer des clichés grâce à son nouveau capteur de 20 mégapixels.

Qu’en est-il de l’autonomie ?

L’autonomie de la GoPro Hero9 Black a été gonflée par rapport à celle que proposait le modèle précédent, la Hero8 Black. On aura donc droit à une batterie de 1 720 mAh, contre 1 220 mAh pour la référence antérieure. Malgré ce gain, il faudra tout de même veiller à se munir de plusieurs batteries pour ne pas risquer de tomber en rade en plein tournage, les caméras d’action étant, par essence, très gourmandes en énergie.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo