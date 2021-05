Peut-on résoudre le problème d'autonomie de nos smartphones grâce à une charge ultra rapide ? C'est ce que semble penser Xiaomi qui affirme pouvoir recharger entièrement un smartphone en 8 minutes. Alors, prouesse technologique ou danger électrique ?

Les smartphones continuent d’évoluer année après année, mais leurs batteries ne suivent pas le rythme. Face à l’éternel problème de l’autonomie toujours trop courte, Xiaomi a une solution : et si vous pouviez recharger votre téléphone de 0 à 100 % en 8 minutes seulement ?

Charge up to 100 % in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly ! #XiaomiHyperCharge

Too good to be true ? Check out the timer yourself ! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl

— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021