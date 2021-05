Le gouvernement a mis à jour son portail permettant de générer un code QR en fonction du type d'établissement. Il est désormais possible de générer les premiers codes en prévision de la prochaine phase de déconfinement, le 9 juin.

Le gouvernement vient de mettre à jour ce mardi 25 mai 2021 son site web qui servira aux bars, cafés, restaurants, salles de sport et plus largement à tous les établissements qui rouvriront plus largement à compter du 9 juin 2021, dans le cadre de la stratégie de déconfinement mise en place par le gouvernement. Avec cette mise à jour, les gérants peuvent dès à présent générer leur code QR en prévision du jour J.

Les codes QR sont disponibles

En effet, le site web officiel fournit désormais tout l’attirail pour préparer la réouverture des lieux éligibles. On trouve un kit d’installation contenant des vignettes pour les réseaux sociaux, le logo du gouvernement, celui de l’application mobile TousAntiCovid, des affiches, un mode d’emploi et, surtout, un générateur de code QR très simple à prendre en main, afin qu’il puisse être employé sans difficulté par tout le monde.

Comment ça marche ? Le ou la propriétaire de l’établissement se rend sur le site officiel des codes QR et demander à un générer un. Il faut ensuite renseigner le type de lieu et, en fonction des cas de figure, sa capacité d’accueil ou sa superficie en mètre carré. Le design du code QR tiendra compte de ces paramètres et il sera spécifique au lieu, afin de n’alerter que les personnes concernées en cas de risque de contagion.

Où y aura-t-il des QR Codes ?

Les établissements pris en charge sont les suivants :

Restaurant

Restauration rapide

Restauration collective

Restaurant d’un cinéma, salle de spectacle, théâtre, cirque, chapiteau, tente

Restaurant d’une salle des fêtes, salle polyvalente, de réunion, d’audition, de conférence

Restauration d’un village vacances, auberges collectives, résidences de tourisme, maisons familiales, villages résidentiels, terrains de camping et de caravaning, altitude, refuge

Débit de boisson

Discothèque

Salle en configuration debout (salles des fêtes, salles polyvalentes, cafés théâtres, salles de concert)

Conservatoire, école de danse

Piscine

Salle de sport

Sport en intérieur (foot, volley, badminton)

Thermalisme et thalassothérapie

Une fois les paramètres renseignés, le bouton « Télécharger le QR Code » produit un fichier PDF dans lequel on trouve d’une part le code QR à afficher à destination du public, une liste pour un cahier de rappel mais aussi, et ce n’était pas évoqué jusqu’à présent, un code QR à afficher du côté des salariés. La foire aux questions qui accompagne le guide d’installation revient sur ce QR code à part en donnant l’explication suivante.

« Les gérants et salariés des restaurants, bars et salles de sport portent un masque en permanence. Ils ne sont donc pas exposés aux mêmes niveaux de risque que les clients de l’établissement. Néanmoins, ils sont en droit d’être informés de la présence d’un ou plusieurs cas dans leur établissement ». Le public, lui, se trouve dans une autre situation, notamment à table, avec le masque qui est nécessairement retiré.

