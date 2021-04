Le Magic Keyboard 12,9 pouces de l'iPad Pro de 2020 sera compatible avec l'iPad Pro de 2021. Mais il laissera peut-être un jeu entre l'écran et le clavier.

Pour sa première conférence de presse de l’année 2021, Apple a présenté ses désormais fameux AirTags, mais aussi un iPad Pro équipé de la surpuissante puce M1. Cette machine hybride entre la tablette tactile et le Mac, jouant comme elle peut sur les deux tableaux, pourra être évidemment utilisée avec un clavier Magic Keyboard. Cet ajout aux derniers iPad, sortis en 2020, a vraiment transformé l’expérience de la tablette tactile en permettant une frappe confortable pour toutes les tâches bureautiques.

Le premier Magic Keyboard est compatible, mais…

Et au prix des Magic Keyboard pour les tablettes 12,9 pouces (399 €), il aurait été difficilement compréhensible que l’équipement ne soit pas compatible avec les nouvelles gammes. Quiconque a acheté un Magic Keyboard pour une tablette de 2020 et souhaite profiter de la puce M1 de l’iPad Pro de 2021 ne rachètera pas de gaieté de cœur un Magic Keyboard de nouvelle génération. Et à ce sujet, Apple est rassurant : oui, le Magic Keyboard pour iPad 12,9 pouces de première génération sera compatible avec les iPad Pro M1 de 5e génération, comme l’affirme une note sur le site américain du constructeur — encore non traduite en français.

Cela dit, la note précise une chose qui dénote par rapport aux habitudes d’Apple, marque habituellement portée sur les finitions : « À cause d’une épaisseur légèrement supérieure, il est possible que le Magic Keyboard ne soit pas complètement ajusté quand le dispositif est refermé, spécialement si des protections d’écran sont utilisées ». À lire ces précautions, il semblerait qu’Apple cherche avant tout à se prémunir d’un éventuel bad buzz sur les réseaux sociaux qu’à anticiper un véritable problème. Le fait que la marque évoque des protections d’écran, qui peuvent rendre l’écran un peu plus volumineux, tend à nous faire penser que le cas d’usage normal pourrait être ajusté à la perfection.

Si ce n’est pas le cas en revanche, il faudra faire attention au jeu qui pourrait être laissé entre l’écran et le Magic Keyboard. Si les charnières du clavier, que nous utilisons au quotidien, sont très robustes, de malencontreuses miettes pourraient se faufiler et abîmer tout à la fois l’écran et le clavier, si elles sont pressées sur l’une des deux surfaces.