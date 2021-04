Célèbre constructeur de matériel informatique, Gigabyte vient de dévoiler son tout dernier joujou, un immense moniteur PC OLED de 48 pouces. Une diagonale qui intrigue un peu, à cheval entre le monde du PC et de la télévision.

Gigabyte voit les choses en grand. La société taïwanaise notamment connue pour ses cartes mères a annoncé le 13 avril 2021 un écran d’ordinateur monstrueux de 48 pouces, soit 121 cm de diagonale. L’Aorus FO48U, de son petit nom, veut proposer une expérience à mi-chemin entre le moniteur de PC et la télévision traditionnelle, quitte à assumer une position un peu risquée.

Sur le papier, l’écran est séduisant. Dalle OLED, définition d’écran 4K, taux de rafraichissement de 120 Hz et compatibilité HDMI 2.1 qui permet de profiter de tous ces pixels avec une jolie fluidité. L’entreprise présente sa bestiole comme un « moniteur de jeu tactique », rien que ça.

Entre l’ordinateur et la télé

Mais avec sa taille qu’on ne peut que qualifier de massive pour sa catégorie (même si face au monstre 65 pouces [165 cm] de Nvidia, l’appareil fait presque petit joueur) Gigabyte vient s’installer sur un segment délicat.

Le FO48U ne trouvera en effet que difficilement sa place sur un bureau, à moins que les joueurs et joueuses soient friands de torticolis à force de tourner la tête de tous les côtés pour voir chaque élément de l’écran. La marque le sait d’ailleurs bien puisqu’elle vend son produit comme idéal pour « votre espace de jeu ou votre salon ».

Mais l’écran ne semble pas tout à fait prêt à remplacer une télé non plus. D’après GFK, la taille moyenne des télés achetées en 2018 se trouve plus autour de 42 pouces (106 cm). Et si la tendance est à la hausse, il n’est pas certain que le grand public se rue sur un moniteur de PC pour remplacer sa télé.

Un tarif sûrement élevé

Les publics plus technophiles, quant à eux, se tournent actuellement vers des télés de 55 pouces et plus pour profiter confortablement de la 4K et de la richesse graphique des jeux actuels. Le segment des écrans 48 pouces est donc un peu hybride. D’autant plus que, même si l’on ne connait pas encore son prix, le moniteur risque de coûter cher.

Les écrans OLED de 48 pouces ne sont effectivement pas donnés. La télé LG48CX se négocie autour de 1 600 euros en France actuellement. Il est d’ailleurs fort probable que Gigabyte utilise la même dalle que le fabricant coréen qui est quasiment le seul à fabriquer des écrans OLED de cette taille. Et face à la télé de LG, le moniteur de Gigabyte ne semble pas offrir d’avantages renversants.

Si Gigabyte réussit à faire sérieusement baisser les prix des 48 pouces OLED, alors le FO48U aura peut-être une chance, mais en l’état actuel des choses, difficile de voir à qui s’adresse ce moniteur.

