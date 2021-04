Romain Ribout - 12 avril 2021 Écouteurs

[Le Deal du Jour] Tout est dit dans le titre. Les célèbres écouteurs sans fil d'Apple sont de retour avec un très bon deal. Sur Amazon, les excellents AirPods 2 voient leur prix passer de 179 à seulement 135 euros via une remise immédiate de 25 %.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Renouvelés en 2019, les AirPods 2 sont des écouteurs sans fil toujours aussi populaires en 2021. C’est l’un des produits de la Pomme qui se vend le mieux, car utilisable facilement sur de nombreux appareils, même non Apple, et aussi parce qu’ils sont souvent en promotion. Comme aujourd’hui sur Amazon : le prix est de 135 euros au lieu de 179 euros pour le modèle avec boîtier de charge filaire.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques des AirPods 2 ?

Les AirPods 2 ne changent pas le design qui a fait le succès des premiers modèles en 2016, ni l’autonomie qui est toujours d’une vingtaine d’heures avec le boîtier de charge filaire (via port Lightning). Cette version de 2019 ajoute toutefois quelques améliorations pour se moderniser, notamment avec la compatibilité Bluetooth 5.0 et la compréhension des mots « Dis Siri » pour utiliser l’assistant sans passer par l’iPhone. Le son est évidemment de qualité.

Quid des fonctionnalités ?

Il n’y a pas de réduction de bruit active sur ce modèle des AirPods, mais on retrouve tout de même quelques fonctionnalités pratiques à utiliser au quotidien et exclusivement réservées aux propriétaires d’appareils Apple. Vous allez apprécier l’appairage rapide et automatique pour passer simplement de votre iPhone à votre iPad, ou votre Mac, mais aussi le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette.

Les quelques fonctionnalités précédemment citées ne sont en revanche pas disponibles avec un smartphone Android, mais notez que les AirPods 2 sont tout de même compatibles. Tout est expliqué à cette adresse.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo