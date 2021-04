[Le Deal du Jour] C’est au tour de NRJ Mobile de dégainer un forfait mobile sans engagement séduisant. Sa nouvelle offre propose ainsi 80 Go de data pour 8,99 euros par mois.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Cette semaine, celles et ceux à la recherche d’une grosse quantité de données mobiles (sans pour autant faire exploser leur budget) auront vite fait de se tourner du côté de NRJ Mobile. L’opérateur virtuel lance un forfait mobile 80 Go à un prix confortable de 8,99 euros par mois pendant un an. Passé ce délai, la facture grimpe à 16,99 euros par mois. Mais rien ne vous empêche de changer d’offre avant la fin de la promotion, puisque ce forfait est sans engagement.

Pour mieux comprendre l’offre

Que comprend le forfait 80 Go de NRJ Mobile ?

Le forfait 80 Go de NRJ Mobile fournit chaque mois, comme son nom l’indique, une enveloppe data de 80 Go. À titre de comparaison, cela représente presque 125 heures de contenu en streaming sur les plateformes comme Netflix ou Disney+. Vous pouvez donc profiter pleinement de vos séries préférées, tout en partageant votre connexion en cas de coupure Internet.

À cela s’ajoutent les appels, SMS, MMS illimités en France Métropolitaine, et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Des restrictions sont toutefois présentes, avec une limite de 3h par appel ainsi qu’un maximum de 129 destinataires différents par mois (99 vers et depuis l’UE et DOM).

Enfin, une enveloppe de 8 Go est disponible dans les DOM (8 destinations différentes) et l’Europe (30 pays).

Quel est le réseau de NRJ Mobile ?

À la différence de Free, Orange, Bouygues Telecom ou SFR, NRJ Mobile est un opérateur virtuel (ou MVNO). Ce type d’opérateurs ne possède pas d’infrastructures capables d’émettre un réseau, ce qui l’oblige à s’appuyer sur les réseaux déjà existants.

C’est le cas de NRJ Mobile qui est rattaché au réseau de Bouygues Telecom pour fournir une couverture mobile à ses abonnés et abonnées. Cette stratégie permet à NRJ Mobile d’offrir des forfaits low-cost tout en profitant d’un bon réseau.

Si vous avez des doutes quant à la couverture près de chez vous, il existe des outils pour vérifier l’état du réseau. Nous vous conseillons de faire un tour sur le site de l’Arcep dédié à cet usage.

Peut-on garder son ancien numéro ?

Comme pour bon nombre d’opérateurs, il est tout à fait possible de conserver son numéro actuel. Pour cela, il suffit de fournir le code RIO lors de l’inscription, obtenu en composant le 31 79, depuis votre mobile. Cela permet également de résilier automatiquement votre abonnement chez votre ancien opérateur.

Le changement d’offre s’effectue sans coupure des services mobiles.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo