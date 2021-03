YouTube expérimente plusieurs designs d'interface qui n'incluent plus de compteurs de dislikes. Pour la plateforme, c'est en réponse au mal-être de vidéastes.

Une interface qui n’afficherait pas le nombre de dislikes d’une vidéo ? C’est ce que va tester YouTube dans les semaines à venir sur sa plateforme, a annoncé la société sur Twitter le 30 mars. Il sera toujours possible pour l’internaute de marquer sa désapprobation quant à la qualité ou contenu de la vidéo qu’il regarde, mais il ne saura plus si son avis est largement partagé, ou non.

Cette expérimentation sera d’une portée limitée, a ajouté YouTube : tout le monde n’aura pas accès à ce design exploratoire — ou plutôt ces designs, car plusieurs interfaces vont être proposées aux internautes, vraisemblablement dans une logique de test A/B pour déceler quel look se démarque. YouTube n’a pas indiqué sur quels critères il va se baser, ni si en bout de course il déploiera vraiment l’un de ces designs.

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below !). pic.twitter.com/aemrIcnrbx

— YouTube (@YouTube) March 30, 2021