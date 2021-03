Twitter confirme réfléchir à un bouton d'annulation d’envoi d’un tweet. Il pourrait être accessible dans le cadre d'un abonnement.

Au début du mois de mars est apparue la rumeur selon laquelle Twitter ajouterait un bouton pour annuler l’envoi d’un tweet, avant qu’il n’apparaisse publiquement sur le réseau social. Deux semaines plus tard, l’entreprise américaine a confirmé à CNET, le 19 mars, que cette option était bien testée. Aucun calendrier n’a toutefois été évoqué pour son lancement, à supposer que la fonctionnalité devienne réalité.

Twitter is working on app subscription for paid features like “Undo Tweet” https://t.co/CrqnzIPcOH pic.twitter.com/Ct16Gk2RL1

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2021