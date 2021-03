WhatsApp et Instagram, deux applications qui appartiennent à Facebook, semblaient ne plus fonctionner correctement ce vendredi 19 mars à 18 heures. Même Facebook et Messenger marchaient au ralenti. Les choses ont commencé à se rétablir aux alentours de 19h pour certains internautes. « Plusieurs équipes travaillent sur le sujet », selon Facebook.

Les applications Instagram et WhatsApp semblent connaître des problèmes, ce 19 mars 2021 aux alentours de 18h30 (heure française), a-t-on pu constater. Sur Twitter, de nombreux internautes ont fait part de problèmes similaires : on peut lire des centaines de messages inquiets, dans l’incapacité d’utiliser les apps en question.

La rédaction de Numerama a constaté un retour à la normal quelques 40 minutes plus tard, vers 19h40.

L’un des premiers comptes officiels liés à Facebook à prendre la parole a été Facebook Gaming. Dans un tweet, on peut lire : « De nombreux produits de Facebook sont touchés par plusieurs problèmes, dont les streams des gamers. De nombreuses équipes travaillent sur le problème, nous vous tiendront au courant lorsque nous le pourront. »

There are a number of issues currently affecting Facebook products, including gaming streams. Multiple teams are working on it, and we'll update you when we can.

— Facebook Gaming (@FacebookGaming) March 19, 2021