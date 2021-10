Signal dit connaître un afflux d'inscriptions depuis quelques heures. La raison ? La panne spectaculaire que subissent Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tandis que Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp subissent d’une panne de grande ampleur, partout dans le monde, l’application mobile Signal est en train de connaître une forte affluence d’internautes. C’est ce que le service vient d’indiquer sur Twitter ce lundi 4 octobre.

Signups are way up on Signal (welcome everyone !) We also know what it’s like to work through an outage, and wish the best for the engineers working on bringing back service on other platforms #mondays

— Signal (@signalapp) October 4, 2021