Orange, SFR et Bouygues Telecom annoncent l'arrivée de la 5G à Paris pour le 19 mars. Particularité du lancement : les trois opérateurs vont surtout faire appel à la « bande-cœur », qui est la plus intéressante.

À partir du 19 mars, Paris ne sera plus totalement une zone blanche en 5G. Trois des quatre opérateurs autorisés à mettre en œuvre l’ultra haut débit mobile en France ont annoncé ce 18 mars que la capitale sera desservie dès cette semaine : il s’agit d’Orange, Bouygues Telecom et SFR. De son côté, le quatrième opérateur, Free Mobile, n’a pas encore dévoilé son calendrier.

Paris a droit à la bande-cœur de la 5G

Particularité de ce lancement : Orange et SFR opérateurs affirment qu’ils vont tous les deux se baser sur la bande-cœur de la 5G pour couvrir Paris, c’est-à-dire la bande 3,5 GHz. Elle est appelée bande cœur et parfois surnommée « vraie 5G » car c’est elle qui présente les caractéristiques les plus équilibrées, que ce soit en termes de débit, de portée et de pénétration dans les bâtiments.

« Tous les sites ouverts à Paris par Orange seront en 3,5 GHz », annonce ainsi l’opérateur historique. Quant à SFR, « ses services 5G à Paris, qui dès l’allumage vont couvrir 80 % de la population, [seront] exclusivement sur la bande des 3,5 GHz ». À plus long terme, les deux opérateurs pourraient aussi recourir à la bande 2,1 GHz, qui est aussi autorisée pour acheminer des communications en 5G.

Selon Orange, les débits maximums théoriques avec sa 5G seront « trois fois plus rapides que la 4G » — ce qui est un bond remarquable, mais pas aussi révolutionnaire que d’autres promesses entendues sur l’ultra haut débit mobile, avec des débits dix fois plus élevés. Ce cas de figure arrivera plus tard, dans certaines circonstances, notamment avec la future bande 26 GHz.

Il n’en demeure pas moins que le débit maximum théorique de connexion en réception pourra atteindre jusqu’à 2,1 Gbit/s dans les zones couvertes en 3,5 GHz, précise Orange. Mais avec toutefois un préalable : il faudra aussi agréger les quatre bandes de fréquences 4G pour soutenir ce débit. SFR se montre plus vague, en esquissant de façon générale des débits théoriques jusqu’à 10 fois ceux de la 4G.

Pour sa part, Bouygues Telecom déclare qu’il se servira d’un mix entre la bande-cœur de 3,5 GHz et la bande 2,1 GHz. Ce sont les deux bandes dont se sert Bouygues pour fournir la 5G à sa clientèle, notamment en Île-de-France. D’ailleurs, le groupe précise qu’avec l’ajout de la capitale à sa couverture, il est maintenant en mesure de desservir trois Franciliens sur quatre, soit plus de neuf millions de personnes.

Crédit photo de la une : Melvyn Dadure pour Numerama

