Avec son offre Bbox Smart TV, Bouygues Telecom a la bonne idée de remplacer le traditionnel décodeur TV par un téléviseur connecté. En ce moment, le prix de ce téléviseur de 50 pouces est à 69 euros seulement.

Traditionnellement, les abonnements à Internet vendus par les fournisseurs d’accès incluent une box et un décodeur TV. Avec l’offre Bbox Smart TV, Bouygues Telecom vous propose de remplacer simplement ce décodeur par un téléviseur à prix réduit. En effet, jusqu’au 21 mars, le téléviseur Samsung de 125 cm est affiché à 69 euros seulement pour toute souscription à l’offre Bbox Smart TV. En temps normal, obtenir un écran de cette qualité et de cette taille est tout bonnement impossible à ce prix.

Les avantages d’avoir un téléviseur inclus dans son offre

Le premier intérêt de l’offre Smart TV de Bouygues Telecom est de faire des économies. En souscrivant à cet abonnement internet, le téléviseur Samsung de 50 pouces passe à 69 euros seulement. Lorsqu’il est vendu seul, son prix se situe autour des 499 euros. Cela représente une remise qui n’est pas négligeable. Surtout qu’il ne s’agit pas d’une location : l’écran vous appartient même si vous résiliez votre abonnement.

Ensuite, l’offre Bbox Smart vous permet de vous débarrasser complètement du décodeur TV. Vous n’avez donc pas à le louer moyennant quelques euros supplémentaires chaque mois. Pour le remplacer, Bouygues Telecom propose sa propre application B.tv+ sur les téléviseurs concernés par l’offre. Celle-ci inclut toutes les chaînes de télévision que vous retrouvez sur le décodeur TV, mais sans avoir à effectuer de branchement additionnel.

Enfin, si vous êtes étudiant ou si vous venez de déménager, l’offre Bbox Smart TV vous permet de faire coup double en disposant d’un abonnement à Internet et d’acquérir un téléviseur rapidement et à bon prix.

Un téléviseur qui plaira au plus grand nombre

Le téléviseur proposé dans l’offre de Bouygues Telecom est le modèle UE50TU7125 de Samsung, et il a de beaux arguments en sa faveur. Ce téléviseur 4K de 50 pouces (125 cm) offre une belle qualité d’image compte tenu de son prix. La dalle affiche un bon taux de contraste et des couleurs fidèles. Deux critères parmi les plus importants pour profiter pleinement des contenus visionnés.

Étiqueté Smart TV, le modèle de Samsung propose tout ce que l’on attend d’un téléviseur connecté. Il tourne sous Tizen, l’interface des objets connectés du fabricant coréen. Ainsi, elle dispose de sa propre boutique qui permet d’installer un très grand nombre d’applications. On y trouve, entre autres, tous les acteurs majeurs du divertissement vidéo : Netflix, OCS, Disney+, YouTube, etc. Pour encore plus de praticité, ce téléviseur est compatible AirPlay 2. Il s’agit du protocole de diffusion sans fil pour envoyer du contenu de votre appareil Apple vers l’écran.

Une offre Internet avec fibre

Pour profiter du prix avantageux de 69 euros du téléviseur Samsung, il suffit de souscrire à l’offre Bbox Smart TV de Bouygues Telecom. Il s’agit d’un abonnement à Internet compatible fibre ou ADSL, selon l’éligibilité de votre adresse. Voici ce qu’il permet :

Jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement,

Jusqu’à 500 Mbit/s en upload,

Les appels illimités vers fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays.

Enfin, sachez que Bouygues Telecom vous permet de changer simplement d’abonnement internet en vous proposant un remboursement des frais de résiliation de votre ancien opérateur à hauteur de 100 euros. Il suffit d’envoyer un justificatif de ces frais pour que Bouygues Telecom vous déduise cette somme de vos futures factures.

L’abonnement à l’offre Bbox Smart TV est proposé au prix de 39,99 euros par mois avec un engagement de deux ans, location de la box incluse. Si vous souscrivez à cette offre, Bouygues Telecom s’engage également à vous prêter une clé 4G le temps de la mise en service de la box. Vous ne serez ainsi jamais sans une connexion à internet.