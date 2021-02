Romain Ribout - 16 février 2021 Tech

[Le Deal du Jour] Les premiers PC portables gaming équipés des nouvelles cartes graphiques Nvidia RTX de la série 3000 sont arrivés en début d'année et certaines références sont d'ores et déjà en promotion. C'est le cas du Asus A17-TUF766QR-HX039 qui passe de 1 799 à 1 599 euros sur Rue du Commerce.

Après les annonces du CES 2021, les premiers ordinateurs portables intégrant les nouvelles cartes graphiques de Nvidia sont peu à peu arrivés sur le marché. Certains modèles sont encore en précommande alors que d’autres profitent déjà d’une baisse de prix.

Le Asus A17-TUF766QR-HX039, par exemple, équipé d’une solide configuration avec sa puissante RTX 3070, perd aujourd’hui 200 euros de son prix et passe de 1 799 à 1 599 euros sur Rue du Commerce.

Notez que ce PC portable n’a pas un système d’exploitation préinstallé.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques principales du Asus A17-TUF766QR-HX039 ?

Ce PC portable gaming sera un fier compagnon pendant vos parties de jeu. La carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070, couplée au processeur AMD Ryzen R7 5800H et aux 16 Go de mémoire vive, permettra de faire tourner tous les jeux récents du moment, et à venir, en qualité Ultra. De plus, vous profiterez de ces graphismes optimaux dans de bonnes conditions avec le grand écran Full HD de 17 pouces affichant un taux de rafraichissement à 144 Hz. Et vous n’aurez pas de latence grâce à sa compatibilité Wi-Fi 6.

Que savoir de plus ?

Un PC portable gaming se doit d’être équipé d’un bon système de refroidissement pour évacuer la chaleur générée par les composants. Asus a fait le choix d’intégrer dans son ordinateur quatre caloducs et trois radiateurs pour maintenir une température optimale, même lorsque la machine tourne à plein régime. Un PC portable gaming se doit aussi de proposer une large connectique. Pas de problème le A17-TUF766QR-HX039 est doté de 1 port Ethernet, 1 port HDMI, 3 ports USB-1, 1 port USB-C et 1 prise casque. En revanche, un PC portable gaming ne propose presque jamais une bonne autonomie. Ne comptez donc pas plus de 5 heures loin du chargeur.

