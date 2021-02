Un faux cône de chantier, mais une vraie aventure spatiale. Pour ses vingt ans, VLC prévoit d'envoyer sur la Lune une capsule temporelle qui contiendra des vidéos d'internautes, et des classiques du cinéma.

C’était le 1er février dernier. Le célèbre lecteur multimédia VLC, capable de tout lire ou presque, fêtait ses vingt ans. L’occasion pour les responsables du projet de revenir sur cette odyssée, en partageant des photos d’une époque révolue et en rappelant que le logiciel, né dans les murs de l’École Centrale Paris, future CentraleSupélec, n’aurait pas connu une telle carrière sans embrasser le logiciel libre.

Mais pour marquer le coup, VideoLAN, l’association qui supervise le développement de VLC, entend faire un peu plus que livrer quelques souvenirs sur Twitter. Elle veut faire mieux que ça : aller sur la Lune. C’est ce que l’association a révélé sur Twitter le 8 février dans un message publié sur son compte officiel. Objectif : envoyer un cône de chantier sur le satellite naturel de la Terre.

Évidemment, il ne s’agira pas d’un vrai cône de chantier. Il s’agira en fait d’un écrin pour un projet de capsule temporelle. Faite d’aluminium et en forme de cône de chantier, elle accueillera des cartes microSD de 1 To sur lesquelles seront stockées des vidéos : il est prévu de les remplir avec un millier de classiques du cinéma, dont le fameux Le Voyage dans la Lune, de Georges Méliès. Logique !

Mais VLC entend aussi faire une place aux contributions du public. Les internautes qui le souhaitent peuvent aussi envoyer leur propre vidéo, en passant par ce site dédié. Le clip ne devra pas excéder 100 Mo, ce qui correspond, évalue VideoLAN, à une séquence d’environ 20 secondes en HD. Date limite pour contribuer : le 20 février 2021. Il ne faudra pas trop tarder, outre le fait que la place ne sera pas infinie.

Il est à noter que VideoLAN qu’il n’y aura pas de modération sur les vidéos, ajoutant que vous pouvez tout à fait envoyer votre vidéo favorite, une vous montrant, une autre mettant scène vos amis, ou un paysage, et ainsi de suite. Évidemment, on ne peut s’empêcher de penser que cette absence de vérification au préalable va aussi laisser passer des vidéos qui entreront dans la catégorie NSFW, pour le dire pudiquement.

VLC is sending a cone to the moon ! 🚀🚀🚀

VLC is sending a video time-capsule to the moon, for our 20th anniversary !

The time-capsule will be filled with YOUR videos and open source material.

Send your videos right now : https://t.co/ymtd9TlCrY

Thanks to @astrobotic and @NASA pic.twitter.com/VhbJ3uA3lA

— VideoLAN (@videolan) February 8, 2021