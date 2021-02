[Le Deal du Jour] Besoin de booster sa config’ sans faire exploser son budget dès le mois de février ? Plutôt rares pendant les périodes de soldes, les baisses de prix sur les composants informatiques existent, comme c’est le cas pour ce SSD de 1 To à 89 euros.

On ne le dira jamais assez : les SSD sont largement supérieurs aux vieux HDD. Plus durables, plus rapides et surtout plus compacts, ils permettent d’augmenter drastiquement son espace de stockage tout en faisant de la place dans un boîtier (et ainsi pouvoir y glisser par exemple une imposante carte graphique). Les SSD peuvent également être moins onéreux, tel que ce WD Blue qui profite d’un code promo chez Cdiscount.

Le disque SSD interne WD Blue d’une capacité de 1 To est proposé à 89 euros par Cdiscount au lieu de 99 euros. Une remise qui est permise par l’application du code promo 10EUROS lors de la commande. Cette offre lui permet de passer au même prix qu’un SSD Sata classique de la même capacité, une excellente offre pour un NVMe !

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du SSD WD Blue SN550 ?

Le disque SSD interne WD Blue SN550 offre une capacité de stockage de 1 To, une enveloppe plus que suffisante pour installer non seulement votre système d’exploitation mais également de nombreux jeux ou logiciels. Côté vitesse, il grimpe jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture et 1 920 Mo/s en écriture. Pour ce qui est de la consommation énergétique, il consomme 5 mW lorsqu’il est en veille et 20 mW en conso’ active basse.

Quels sont les avantages d’un SSD par rapport à un disque dur traditionnel ?

L’avantage le plus évident d’un SSD est sans conteste la vitesse de transfert. Celle-ci est souvent 5 à 10 fois plus élevée que sur un disque dur classique. Ce qui permet par exemple de réduire drastiquement le temps de chargement de très gros jeux comme Cyberpunk 2077 ou Assassin’s Creed Valhalla.

Les disques SSD internes sont également bien plus compacts qu’un HDD, ce qui permet de dégager de l’espace dans une tour. En effet, un disque SSD NVMe se fixe directement sur la carte-mère, ce qui épargne une série de câbles SATA supplémentaires pour l’alimentation sur les périphériques compatibles.

Dernier avantage, et pas des moindres, les SSD jouissent d’une plus grande durabilité. L’absence de pièces mécaniques assure une résistance accrue aux chocs et aux vibrations, ce qui est bénéfique pour la longévité du disque.

