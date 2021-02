Avec ik.me, Infomaniak s'est posé comme défi de proposer un service aussi performant que les géants américains du secteur, mais sans sacrifier vos données personnelles pour autant. Et l'hébergeur avance de bons arguments pour le prouver.

Se passer des solutions mainstream de bureautique et de mail, installées par défaut, proposées par les géants du web, c’est possible en 2021. Parmi les alternatives crédibles et puissantes, on trouve Infomaniak et son service ik.me. Infomaniak est une société suisse dont le modèle d’affaires est la vente de services, et non la publicité. Elle propose depuis peu une suite logicielle dans le cloud similaire à celle des concurrents qui s’installent par défaut sur vos smartphones, mais sans exploiter les données conservées. Elle comprend, entre autres, une adresse mail, un logiciel de traitement de texte, un tableur et un outil de présentation en ligne. Le service possède trois sérieux arguments pour vous convaincre de migrer vers sa solution :

l’offre de base est gratuite à vie ;

la confidentialité des données est strictement respectée ;

la société utilise 100 % d’énergie renouvelable et compense ses émissions de carbone à 200 %.

Une adresse mail @ik.me gratuite à vie

L’adresse mail ik.me offerte gratuitement par Infomaniak est la porte d’entrée aux différents services de la société. Elle est gratuite à vie, avec un espace de stockage de 20 Go. Malgré son statut de nouvel arrivant sur le marché, ik.me propose des outils avancés, et avec une interface claire et facile à utiliser. Par exemple, l’intégration poussée entre les mails et l’agenda d’Infomaniak vous épargne des allers-retours : accepter une réunion par mail vous l’ajoute automatiquement dans votre calendrier. Ik.me comprend également une gestion intelligente des contacts qui vous permet d’éviter les doublons, entre adresse personnelle et professionnelle.

Ik.me profite également de l’association avec les autres services d’Infomaniak. On trouve notamment kMeet, la solution de visioconférence gratuite, sans téléchargement ni inscription. Il y a aussi SwissTransfer, la solution gratuite d’Infomaniak pour partager des fichiers en ligne jusqu’à 50 Go. Le tout est orchestré avec un respect total des données des utilisateurs.

Les mêmes outils que la suite Google

La solution ik.me d’Infomaniak propose finalement les mêmes outils que la solution Google. Gratuitement, vous pouvez donc profiter d’une adresse mail mais aussi d’un logiciel de traitement de texte, d’un tableur et d’un outil de présentation. En somme, c’est ce dont la majorité des gens ont besoin au quotidien. D’autant que ik.me permet d’obtenir gratuitement 3 Go de stockage de fichiers sur la plateforme kDrive. C’est suffisant pour les petits documents de tous les jours.

Infomaniak a choisi les applications d’OnlyOffice pour sa suite bureautique. Si vous êtes un habitué des outils de Google ou Microsoft, vous serez loin d’être dépaysé puisqu’elle comprend peu ou prou les mêmes fonctionnalités. Enfin, la solution d’ik.me est disponible directement en ligne. Cela vous permet de travailler à plusieurs sur un même document, et depuis n’importe quel appareil disposant d’un navigateur web, comme un smartphone iOS ou Android, ou un ordinateur macOS ou Windows. C’est totalement compatible avec la pratique du télétravail.

Pour vous aider dans la transition vers son service, ik.me dispose d’outils capables de transférer vos fichiers, mails, contacts ou encore agendas hébergés sur d’autres services.

Restez maitre de vos données

Même si ik.me est un service gratuit, Infomaniak assure que les données personnelles dont elles disposent ne sont pas revendues à des tiers, pour vous afficher des publicités ciblées par exemple. Le modèle d’affaire d’Infomaniak ne repose que sur ses autres solutions payantes.

Infomaniak mise également sur la confidentialité des données qu’elle héberge. Elles sont toutes stockées dans les propres serveurs de la société, situés en Suisse et donc régis par les lois du pays. Contrairement à la suite Google, Infomaniak n’est pas soumis au Cloud Act qui autorise la justice américaine à récupérer des données hébergées chez une entreprise présente sur son territoire.

Une logique écoresponsable

Même s’ils ont gagné en efficacité, les data centers restent un secteur d’activité qui consomme beaucoup d’énergie. D’une part, les serveurs eux-mêmes nécessitent beaucoup d’électricité. D’autre part, leur refroidissement fait également gonfler la facture. Infomaniak déploie ainsi d’importants efforts pour limiter l’impact environnemental de son activité.

D’abord, la société annonce utiliser 100 % d’énergie renouvelable dans un mix comprenant 60 % d’hydraulique (barrages) et 40 % répartis entre le photovoltaïque, la géothermie et la petite hydraulique locale qui préserve les cours d’eau. D’ici 2025, l’objectif est de passer à une énergie 100 % verte en excluant celle qui provient de la grande hydraulique.

Ensuite, Infomaniak profite au maximum de son environnement pour refroidir naturellement ses serveurs. La société utilise exclusivement de l’air naturel filtré pour maintenir la température de ses deux centres de données.

Ik.me : gratuite et soucieuse de vos données et de l’environnement

En respectant l’environnement et la confidentialité des données de ses utilisateurs, la suite ik.me comprend tout ce que l’on peut attendre d’un bon service web en 2021.

Le service d’Infomaniak est totalement gratuit dans sa version de base, et les données récoltées ne sont pas utilisées à des fins commerciales.

Les outils mis à disposition permettent de travailler en ligne efficacement et sans restriction, seul ou à plusieurs.

Les centres de données suivent une logique écoresponsable, alliant efficacité des serveurs et utilisation d’énergie renouvelable.

Ik.me facilite enfin la migration vers son service grâce à un assistant virtuel qui vous guide pas à pas. Il est capable de récupérer vos mails, fichiers ou encore agendas hébergés chez d’autres sociétés comme Google, Microsoft, Dropbox, Yahoo, etc. L’occasion de sauter le pas sans difficulté ?