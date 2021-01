Les soldes d'hiver commencent ce matin et de nombreux marchands ont mis en ligne leurs premières offres. Quels produits faut-il retenir ? Voici notre sélection.

Les soldes ont été décalées et réduites cette année pour des raisons évidentes, mais elles auront bien lieu dès ce 20 janvier 2021, pendant 4 semaines. Pour les marques et les marchands, c’est l’occasion d’écouler le stock de Noël par des remises parfois intéressantes, souvent similaires à celles de la fin d’année. Voire mieux.

Et comme d’habitude, on a sélectionné les meilleures offres pour vous éviter les mauvaises surprises.

Le moins cher des smartphones recommandables

Pour les usages classiques d’un téléphone, ce n’est pas nécessaire d’investir plus de 500 euros dans un smartphone en 2021. On retrouve des smartphones avec un excellent rapport qualité/prix qui peuvent être une bonne porte d’entrée ou une belle évolution pour un smartphone vieillissant. En ce sens, difficile de faire mieux que le Poco M3 qui propose sans aucun doute le meilleur rapport qualité/prix du marché.

Il s’affiche à 139 euros pour les soldes au lieu de 159 euros à moins d’un mois de sa sortie.

Rendre son téléphone pliant pour 1 359 euros (oui ça reste cher)

Samsung est l’un des premiers constructeurs à s’être lancé dans la course aux smartphones pliables. Son second modèle, le Z Flip, arrive à convaincre grâce à un design charmant et une réelle utilité de l’écran qui se replie sur lui-même, car il prend moins de place dans la poche. Sa nouvelle itération compatible 5G profite pour la première fois d’une remise de 200 euros pour les soldes.

En finir avec les clés USB pour 99 euros

Le nouveau port USB-C sur votre dernier ordinateur ne sert pas qu’à la charge ou à brancher un adaptateur pour y relier un câble HDMI — il utilise surement les nouvelles normes de transfert USB qui permettent d’atteindre d’excellents résultats avec des SSD externes compatibles. L’une des meilleures références est le T7 de Samsung, un excellent investissement pour stocker ses données avec un temps de transfert et de lecture très réduit. Sa version 500 Go (USB 3.2) passe à 99 euros au lieu de 139 euros pour les soldes.

Faire des économies sur son forfait mobile (et passer au sans engagement)

Certains liens sont affiliés. Si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Tout est expliqué ici.

Crédit photo de la une : Samsung Signaler une erreur dans le texte

