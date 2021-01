Par définition, un VPN permet de chiffrer sa connexion à internet, et donc de protéger les données qu'on transmet. Néanmoins, il faut que le service de VPN soit lui-même sécurisé, sinon la confidentialité des données pourrait être corrompue.

Par son fonctionnement, un service de VPN permet d’améliorer la confidentialité des données de ses utilisateurs, sauf si le VPN lui-même n’est pas sûr, voire s’il est corrompu. Dans ce cas, un certain nombre de données sensibles pourraient être dérobées et exploitées.

C’est pour cette raison qu’ExpressVPN met particulièrement l’accent sur la sécurité des données de ses utilisateurs. Que ce soit grâce à son service, les technologies utilisées et ses engagements, ExpressVPN est un VPN particulièrement sûr.

ExpressVPN : un service qui assure déjà la confidentialité

Un bon VPN comme ExpressVPN garantit déjà que les données de connexion de ses utilisateurs sont confidentielles. En effet, le fonctionnement d’un VPN permet à l’utilisateur de voir sa connexion à internet passer par un tunnel chiffré. Ce tunnel est infranchissable, empêchant ainsi des entités ou personnes extérieures à celui-ci de connaître votre activité sur le web. Attention toutefois à ne pas trop en demander à un VPN : si vous utilisez une connexion chiffrée pour vous connecter par exemple à votre compte Google, cette confidentialité est relative.

Toutefois, une connexion chiffrée par un VPN vous permet, entre autres, de contourner les censures appliquées par certains pays, ou encore de vous connecter à un réseau Wi-Fi public sans craindre qu’il soit vulnérable. ExpressVPN permet également de contourner les géoblocages de certains services (comme Netflix) grâce à plus de 3 000 serveurs répartis dans 94 pays.

Trusted Server : une sécurité supplémentaire intégrée

Ce sont ces 3 000 serveurs qui permettent à l’utilisateur de naviguer sur internet de façon plus sûre. Lorsque vous êtes connectés à un VPN, ce sont toutes vos données de connexion qui transitent par ses serveurs. Il est donc primordial de les sécuriser pour garantir la confidentialité des utilisateurs.

Pour y parvenir, ExpressVPN a développé son propre protocole de sécurité, dénommé Trusted Server, qui combine plusieurs technologies. D’abord, les données des utilisateurs qui transitent sur les serveurs passent par de la mémoire RAM, un non un disque dur. Ainsi, les informations qui passent par ces serveurs ne sont ni stockées ni écrites. Lorsque le serveur redémarre, ces informations disparaissent même complètement. Ensuite, tous les serveurs d’ExpressVPN fonctionnent avec le même système d’exploitation, provenant de la même image. Cela garantit que tous les serveurs fonctionnent uniformément, avec les mêmes mises à jour de sécurité, minimisant ainsi les vulnérabilités.

La sécurité des serveurs a d’ailleurs été auditée par PwC, un grand cabinet d’audit indépendant.

Des engagements pour la sécurité des données

En complément de la partie technique, ExpressVPN s’engage à préserver la confidentialité de ses utilisateurs. Par exemple, la société ne conserve pas le registre de certaines de vos activités. C’est-à-dire qu’ExpressVPN ne sait pas précisément quand est-ce que vous vous connectez à ses serveurs, ni pour combien de temps ou encore moins sur quels sites. Ainsi, le service est incapable de communiquer des données de connexion vous concernant, telles que les sites précédemment visités ou votre historique de téléchargement, à ceux qui le demandent.

Enfin, ExpressVPN s’assure que son service soit le plus difficile à compromettre et que, le cas échéant, les dommages causés soient le plus minimes possible. Par exemple, ExpressVPN a mis en place un protocole afin qu’aucun code malicieux ne se retrouve dans les différentes applications que le service propose. L’une des procédures de ce protocole nécessite que tout changement de code soit approuvé par une personne différente de celle qui l’a écrit.

ExpressVPN : un VPN premium et sûr

D’une part, ExpressVPN dispose de nombreux serveurs répartis dans de nombreux pays qui permettent de contourner facilement les géoblocages. D’autre part, la société prend la sécurité de ses utilisateurs très au sérieux grâce à différents protocoles et technologies comme Trusted Server.

ExpressVPN offre actuellement une promotion sur son abonnement d’un an : il bénéficie de trois mois gratuits. Cet abonnement vous permet d’utiliser le VPN sur cinq appareils en même temps grâce aux différentes applications disponibles. Elles sont utilisables sur PC (Windows, Mac, Linux, Chromebook), sur smartphones et tablettes (Android et iOS), sur certains routeurs et même sur Android TV et l’Amazon Fire TV Stick.