Romain Ribout - 22 décembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] La version Lite du Fire TV Stick est à l'heure actuelle la solution la plus abordable pour doter son téléviseur de fonctionnalités intelligentes. Amazon a d'ailleurs fait baisser son prix de 10 euros pour Noël.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Qui dit version Lite, dit version allégée en français. Pour le Fire TV Stick Lite, cela se traduit par quelques concessions par rapport au modèle classique du dongle HDMI d’Amazon, comme l’abandon des boutons de contrôle pour le téléviseur sur la télécommande fournie avec. Ceci dit, le contenu s’affiche tout de même en Full HD à 60 images par seconde et c’est finalement le plus important.

Au lieu de 29,99 euros habituellement, le Fire TV Stick Lite est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 19,99 euros sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

À quoi ça sert ?

Le Fire TV Stick Lite est un dongle HDMI à brancher à son téléviseur, comme peut l’être le Chromecast avec Google TV ou encore le Xiaomi Mi TV Stick. Il a pour but de doter de fonctionnalités intelligentes votre téléviseur sans Smart TV et permet alors d’accéder à de nombreuses applications comme Netflix, Disney+, Molotov, MyCanal ou encore Spotify et Deezer depuis un store d’applications dédié.

Quelle est sa particularité par rapport aux concurrents ?

Étant un produit Amazon, le Fire TV Stick Lite n’affiche pas une interface Android TV classique, puisque le géant américain possède son propre système d’exploitation, nommé Fire OS. L’expérience utilisateur est alors différente, avec l’accent bien évidemment mis sur des services comme Prime Video ou encore Amazon Music.

Que savoir de plus ?

La version Lite du Fire TV Stick fait évidemment quelques concessions pour faire baisser la facture finale. Cela se passe principalement par la télécommande qui abandonne les boutons de contrôle de la TV. Il n’est alors pas possible de contrôler la mise sous/hors tension ni le volume de votre téléviseur via cette télécommande – de même pour votre barre de son ou récepteur. Outre ces manquements, Alexa répond encore à l’appel pour effectuer des commandes vocales grâce à un microphone.

Pas de 4K en revanche, il faudra se contenter d’une définition Full HD à 60 images par seconde maximum.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo