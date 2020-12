La vérification d'un compte sur Twitter sera bien plus claire en 2021.

Sur Twitter, la question de la certification n’a jamais été claire. Initialement, le réseau social avait proposé des badges pour marquer des comptes qui auraient pu être sujets à de l’usurpation d’identité. Mais avec un processus peu transparent et des étapes qui demandaient finalement beaucoup à des équipes humaines de trancher sur la légitimité ou non d’un badge, Twitter n’a pas su garder le contrôle sur ses certifications. Pire : les utilisateurs du réseau social ont commencé à y voir une approbation morale d’un compte par la plateforme.

Twitter n’a alors eu qu’un choix : tout arrêter pour tout reconstruire. Les comptes certifiés sont restés certifiés pendant la période de transition, mais aucun nouveau compte n’a pu entamer le processus. Si Twitter respecte ses délais, le nouveau processus de certification sera lancé le 20 janvier 2021. Il devrait être beaucoup plus clair pour exposer ses fonctions et sa manière de certifier les comptes. Déjà, aujourd’hui, on peut survoler un badge vérifié pour faire apparaître un texte explicatif — le même pour tous les comptes.

On comprend très bien que Twitter souhaite rendre sa fonction de certification beaucoup plus neutre : il ne s’agit pas d’une marque de reconnaissance, mais d’un badge permettant de dire à un utilisateur que c’est bien la personne qu’il cherche à suivre qui se trouve derrière le compte indiqué.

À partir de janvier 2021, les badges afficheront des informations plus précises : « Médias » deviendra par exemple « Médias et Journalistes », « Sports » deviendra « Sports et esport » et beaucoup plus de créateurs de contenus et influenceurs auront l’opportunité de se faire vérifier.

Des badges vont être enlevés

Mais Twitter va également revoir ce qu’il considère être un « profil complet », critère de base pour prétendre à une certification. À partir du 20 janvier, il faudra qu’il ait soit un mail, soit un numéro de téléphone vérifié, une photo de compte et un pseudo. Twitter demandait auparavant d’autres éléments, comme la date de naissance ou la bannière de profil, qui n’ont pas vraiment de sens. Ces quelques éléments au cœur des profils seront les seuls prérequis à une certification.

Attention cependant : s’ils ne sont pas inscrits sur un compte Twitter certifié ou si un compte Twitter déjà certifié est devenu inactif, sa certification sera automatiquement enlevée le 20 janvier. D’après Twitter, ces comptes en sursis recevront une alerte par mail et auront le temps de changer leurs informations s’ils souhaitent conserver leur badge.

