Le Samsung 870 QVO est une bonne référence dans le milieu des SSD. Le modèle avec une capacité de 1 To est aujourd'hui disponible au bon prix de 85 euros au lieu de 109

Un SSD est à ce jour le moyen le plus efficace pour donner un coup de boost à un PC. Le système d'exploitation installé sur votre machine se lancera alors en quelques secondes, sans oublier les transferts de fichiers qui seront bien plus rapides. Pour cela, nous vous recommandons l'excellent Samsung 870 QVO de 1 To

Pour mieux comprendre l’offre

Quels sont les appareils compatibles ?

Comme la plupart des SSD internes, le Samsung 870 QVO se branche en SATA 3 et opte pour un format de 2,5 pouces. Une taille standard qui lui permet de se faufiler aussi bien à l’intérieur d’une tour PC qu’un ordinateur portable. Cependant, oubliez ce modèle si vous avez un ultrabook, car ce dernier sera tout simplement trop fin pour l’accueillir. Si vous êtes dans cette catégorie, il faudra privilégier un SSD NVMe au format M.2.

Quelles sont les caractéristiques du SSD de Samsung ?

Le SSD Samsung 870 QVO possède tout d’abord une capacité de 1 To, suffisante pour installer votre système d’exploitation et de nombreux logiciels ou jeux. Concernant sa vitesse, il peut atteindre jusqu’à 560 Mo/s en lecture et jusqu’à 530 Mo/s en écriture, selon le constructeur et variant selon les configurations de votre machine. Il intègre également la 4e génération de mémoire V-NAND, ce qui lui permet de gagner en endurance, en rapidité et également de baisser la consommation énergétique.

