Zen est un nouvel acteur dans le monde de la fintech. Son objectif : aller plus loin que les autres néobanques en termes de services, en proposant des prestations inédites afin de mieux protéger les utilisateurs qui achètent beaucoup sur Internet.

Vous ne connaissez pas Zen. Et pour cause, ce nouveau service bancaire polonais en ligne a été lancé il y a tout juste quelques jours en France et en Europe. Comme toute start-up de la fintech, Zen a beaucoup d’ambition. La première d’entre-elle c’est justement de ne pas passer pour une banque.

Zen ne veut pas uniquement que vous déposiez votre argent chez elle. Elle veut que vous vous sentiez couvert quand vous voulez le dépenser et que vous ne soyez jamais limité quand vous voulez réaliser une opération. Elle propose donc au sein de son service des extensions automatiques de garanties pour les appareils électroniques achetés avec sa carte bancaire, des remboursements en cashback immédiats ou encore une véritable conciergerie financière.

Tous les avantages d’une néobanque

Pour ce faire, Zen a bien étudié tout ce qu’il se faisait actuellement sur le marché. Cette entreprise polonaise a tout d’abord repris tout ce qui fait le succès des néobanques.

L’inscription dure moins de 5 minutes, montre en main

Les seules choses dont vous avez besoin pour vous inscrire sont une carte d’identité (ou un passeport) et être coiffé. Une photo de votre visage avec votre buste est nécessaire pour valider l’inscription. Mais il ne vous sera jamais demandé de verser la moindre somme d’argent sur un compte à l’issue de l’inscription.

Tout passe par l’application mobile et tout est simple

Une bonne néobanque possède forcément une bonne application. C’est le cas de Zen, qui possède une application tout en noir et blanc. Une grande sobriété qui est associée à une ergonomie exemplaire. Il n’y a que trois menus différents dans l’application : consulter et gérer ses transactions et opérations financières, transformer son argent en une devise étrangère et enfin consulter ses « Zenefits » (on y revient). Impossible d’être perdu.

Tout est très simple avec Zen, à condition de comprendre l’anglais (l’application sera entièrement traduite au début de l’année prochaine). Pour virer de l’argent sur son compte, il suffit de prendre la carte bancaire d’un autre compte et de « payer » dans l’application. Ce qui est beaucoup plus simple qu’un virement bancaire avec un numéro IBAN.

Et comme sur n’importe quelle néobanque les paiements sont notifiés en temps réel sur l’application.

La carte bancaire est gratuite

De la même façon, il suffit de deux clics dans l’application pour commander sa carte bancaire physique Zen. Si vous n’en avez pas besoin (si vous payez uniquement en ligne, par exemple), l’application permet de créer entre 3 et 5 cartes bancaires virtuelles, là encore à la volée.

Cette carte bancaire — là encore avec un design minimaliste — est gratuite. Une fois commandée, elle arrive en deux jours à votre domicile. Notez également que Zen est compatible avec Apple Pay et Google Pay.

Devenir la référence pour payer en ligne

Pour se différencier de ses nombreux concurrents, Zen est allé plus loin que le simple copier-coller de ses néobanques concurrentes. Zen a pour ambition de convaincre ceux qui achètent régulièrement en ligne que son service est celui qui leur apportera le plus de sérénité.

Pour ce faire, Zen s’est associé à Mastercard, mais aussi à l’assurance française AXA. Et c’est en s’appuyant sur ces deux partenariats qu’il a pu proposer les services suivants, qui sont bien souvent inédits dans le domaine bancaire. C’est ce que Zen appelle les « Zenefits », ils sont au nombre de quatre.

Zen Care : une véritable conciergerie financière à votre service

La promesse de Zen Care est simple et particulièrement alléchante : à chaque fois qu’une transaction en ligne suite à un achat se passe mal, Zen s’engage à vous rembourser immédiatement ce qui ne va pas, que ce soit des frais cachés, un produit qui n’est pas conforme à la description, une arnaque, etc.

L’application Zen est à ce titre vraiment bien faite. Il suffit de sélectionner la transaction et d’appuyer sur le bouton « Get Help ». Après avoir expliqué quel type de problème on a rencontré, preuves à l’appui, Zen enclenche un remboursement dans la minute. Zen se chargera ensuite de son côté de faire fonctionner les assurances et de prendre contact avec le vendeur si besoin.

Une extension de garantie de 1 an sur les appareils électroniques

Si vous achetez un produit électronique en Europe, avec une carte Zen, vous bénéficiez alors automatiquement d’une extension de garantie d’un an, gratuite. C’est ici qu’intervient l’assurance française AXA qui prend en charge cette extension de garantie.

Là encore, l’application Zen est un exemple d’ergonomie sur le sujet. Si jamais un produit tombe en panne durant cette extension de garantie, l’application affiche un numéro de téléphone à appeler accolé à toutes les informations à donner pour être pris en charge rapidement.

La possibilité d’échanger son argent dans n’importe quelle devise étrangère, gratuitement

Si vous avez besoin de voyager à l’étranger ou de payer dans une devise étrangère, Zen propose dans son application un service d’échange de devise gratuit dans plus de 30 devises différentes. Une fonctionnalité très pratique si vous avez besoin de payer en dollars, par exemple, pour éviter les frais bancaires de votre banque traditionnelle, ou pour voyager à l’étranger et retirer de l’argent dans un distributeur, les frais étant là aussi gratuits.

Un système de cashback immédiat

Zen propose également au sein de son application un système de cashback immédiat. Le cashback, c’est la possibilité de se faire rembourser un certain pourcentage de son achat en passant par des liens d’affiliations. Zen propose ainsi de recevoir entre 1 et 14 % de cashback sur une sélection de sites marchands partenaires. L’objectif pour cette start-up est de nouer de nouveaux partenariats dans les mois à venir avec d’autres sites marchands.

Contrairement aux autres banques, Zen n’est pas une néobanque gratuite. Elle propose en effet deux abonnements sans engagement : Gold et Platinum. Le premier est à seulement 0,99 euro par mois et le second à 4,99 euros par mois. Les différences entre les deux tiennent essentiellement à votre profil d’acheteur sur Internet.

