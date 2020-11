Noémie Koskas - 06 novembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Munie de deux ports HDMI 2.1, la TV LG OLED55BX6 est idéale pour profiter des consoles next-gen. Auparavant proposée à 1 490 euros, elle chute aujourd'hui à 1 290 euros sur Boulanger.

Pour profiter au mieux des nouvelles consoles de Sony et Microsoft, il faut s’équiper d’un téléviseur doté de la nouvelle norme HDMI 2.1. C’est le cas de la TV LG OLED55BX6, qui bénéficie non seulement d’une excellente qualité d’image permise par l’OLED, mais également d’un prix plus bas que les autres TV OLED de la marque puisque la série BX est sa gamme la plus accessible.

Initialement proposée à 1 490 euros, la TV LG OLED55BX6 est désormais disponible à 1 290 euros sur Boulanger.

Quelles sont les principales caractéristiques de la TV LG OLED55BX6 ?

Pour sa série BX, LG a choisi de miser sur un design épuré avec des bordures et une épaisseur très fines. L’écran de 55 pouces dispose d’une dalle OLED 4K Ultra HD. LG est d’ailleurs le principal fournisseur de dalles OLED au monde. Cette technologie permet de bénéficier de contrastes infinis, de noirs profonds et de couleurs très riches : on obtient alors une qualité d’image proche d’une expérience au cinéma. Le traitement d’image est notamment assuré par une intelligence artificielle, couplée au processeur Alpha 7 Gen 3. Ce dernier est moins puissant que celui qui équipe les modèles plus haut de gamme de la marque, mais il assurera tout de même de très bonnes performances. Ajoutons à tout cela la compatibilité avec le Dolby Vision et HDR10 (mais pas HDR10+), ainsi qu’une émulation Dolby Atmos pour un son bien immersif.

Et que vaut-elle côté gaming ?

Dotée de deux ports HDMI 2.1, la TV LG OLED55BX6 est idéale pour profiter des PS5 et Xbox Series X, les consoles next-gen. Ces ports permettent l’affichage 4K à 120 fps tout en autorisant le VRR, soit un taux de rafraîchissement variable pour combattre le phénomène de tearing. De plus, l’écran bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 100 Hz, grâce auquel la fluidité des images sera bel et bien au rendez-vous. Sans oublier le faible taux de latence qui vous permettra de profiter de sessions de jeu limpides.

Quelles sont ses autres caractéristiques ?

Comme les autres TV de la marque coréenne, le LG OLED55BX6 tourne sous WebOS, un système d’exploitation fluide et intuitif. Vous aurez accès aux applications phares comme les traditionnelles Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore Deezer. Notez également que cette TV est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa pour pouvoir la contrôler à la voix.

