[Le Deal du Jour] Bouygues Telecom propose des offres Fibre très complètes, notamment avec ses Bbox fit et Bbox must. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'une vente privée vous permettra d'accéder à ces offres à prix très réduit.

Avec ses offres de box internet avec la fibre, Bouygues Telecom tient à proposer une connexion avec de bons débits, tout en ajoutant, dans certaines offres, des fonctionnalités bienvenues comme un décodeur TV. À l’occasion d’une vente privée, vous pourrez d’ailleurs profiter de tarifs préférentiels sur la Bbox must et la Bbox fit.

Pour en bénéficier, rendez-vous sur ce lien d’inscription jusqu’au 2 novembre, et saisissez votre adresse mail pour profiter de ces offres à partir de 9,99 €.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques de la Bbox must et de la Bbox fit ?

L’abonnement Bbox must Fibre de Bouygues Telecom propose un accès illimité à Internet avec des débits allant jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 400 Mb/s en envoi. De quoi couvrir aisément vos usages quotidiens, que vous souhaitiez travailler depuis chez vous ou simplement profiter d’une connexion très stable pour vos loisirs. La Bbox fit, quant à elle, délivre des débits jusqu’à 300 Mb/s en téléchargement et 200 Mb/s en envoi. Elle propose donc des débits moindres par rapport à l’offre précédente, mais cela restera suffisant pour un usage standard, comme regarder des vidéos, télécharger des jeux et naviguer sur le web, le tout sans souci et pour un prix plus contenu.

Proposent-elles un décodeur TV ?

La box internet Bbox must s’accompagne d’un décodeur TV 4K qui vous permettra d’avoir accès à 180 chaînes ainsi qu’à toutes les fonctionnalités de l’interface Android TV. Concrètement, cela vous donnera la possibilité de profiter de toutes les applications du Play Store, comme les immanquables Netflix, MyCanal ou encore Spotify. Le décodeur s’accompagne d’un enregistreur de 128 Go pour pouvoir enregistrer des films, par exemple.

En revanche, la Bbox fit n’intègre pas de décodeur dans son offre : elle se concentre essentiellement sur Internet et l’offre téléphonique.

Justement, qu’en est-il de l’offre téléphonique ?

Les deux Bbox se rejoignent et proposent toutes les deux une ligne téléphonique fixe. Si la Bbox must permet d’appeler en illimité vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays, la Bbox fit propose seulement les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 pays.

