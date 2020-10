oktocon91 - 21 octobre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Les AirPods Pro, premiers écouteurs sans fil à réduction de bruit active d'Apple, profitent aujourd'hui de leur plus belle promotion depuis le lancement. Ils chutent à seulement 183 euros au lieu de 279 sur Rakuten grâce à un code promo.

Les AirPods Pro sont les meilleurs écouteurs sans fil du marché et ils continuent d’être optimisés pour améliorer encore plus l’expérience sonore. En effet, ils ont récemment reçu la fonction audio spatial et la bascule automatique vers les différents appareils Apple via la bêta d’iOS 14, mais le prix n’a pas augmenté pour autant. Il est même en forte diminution grâce à cette promotion.

Au lieu de 279 euros à leur sortie, les AirPods Pro d’Apple sont aujourd’hui disponibles à seulement 183 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN15. Pour obtenir ce prix, il suffit de rejoindre gratuitement et en quelques clics le programme de fidélité du Club R, ce qui vous fera également économiser de l’argent sur vos prochaines commandes.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques des AirPods Pro d’Apple ?

Les AirPods Pro sont des écouteurs sans fil considérés comme haut de gamme pour Apple. On retrouve alors tout ce qui fait un produit premium, comme la certification IP (pour résister à la pluie ou à la sueur) ou encore la charge sans fil.

La firme de Cupertino ne s’arrête évidemment pas là et apporte de nombreuses fonctionnalités exclusives à iOS, donc accessibles uniquement pour celles et ceux équipés d’un iPhone. Parmi elles, on retrouve notamment le mode Play/Pause en retirant simplement un écouteur de son oreille ou encore le mode Transparence qui permet d’entendre tout ce qu’il se passe autour de vous sans. Il s’agit tout simplement du procédé inverse de l’annulation de bruit.

La réduction de bruit active est-elle efficace ?

C’est la première fois qu’Apple intègre un système d’annulation du bruit ambiant à des écouteurs sans fil et le résultat est clairement réussi. Cette fonctionnalité, qui permet de se couper du monde extérieur pour favoriser l’immersion du son, est clairement bluffante sur les AirPods Pro. Le silence se fait tout autour de vous, aussi bien en open-space que chez soi pour se couper des collègues ou voisins trop bruyants. C’est également un bon moyen pour apprécier pleinement sa musique sans avoir à pousser le volume sonore à fond.

Que savoir de plus ?

Les AirPods Pro continuent d’être mis à jour pour améliorer l’expérience sonore. Depuis la bêta d’iOS 14, ces écouteurs sans fil ont reçu la fonction audio spatiale, idéale si vous du contenu 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos, et la bascule automatique vers les différents appareils Apple, similaire au Bluetooth multipoint.

Enfin, il faut savoir que l’autonomie avec le boîtier de charge monte jusqu’à 24 heures.

