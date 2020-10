Romain Ribout - 20 octobre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Stockez pratiquement toute votre vie numérique avec le disque dur externe Western Digital My Book de 14 To. Il est en ce moment en promotion sur Amazon à 242 euros au lieu des 350 habituellement demandés.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Que ce soit pour un usage personnel ou professionnel, le disque dur externe My Book de la marque Western Digital se fera une joie d’accueillir toutes vos données numériques. Oui, « toutes », car il y a effectivement de quoi faire avec 14 To de stockage. Le rapport capacité/prix est d’ailleurs excellent : moins de 2 centimes le Go.

Au lieu de 350 euros, le disque dur externe My Book d’une capacité de 14 To est aujourd’hui en promotion à 242 euros sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques techniques de ce disque dur externe ?

Avec sa connectique en USB 3.0, le disque dur externe My Book assure des transferts théoriques jusqu’à 5 Gb/s, mais vous ne les atteindrez évidemment pas avec une vitesse de 7 200 tours par minute. Comptez un peu plus d’une centaine de Mo/s en lecture comme en écriture, ce qui sera amplement suffisant pour la plupart des usages. Il est aussi possible de l’utiliser en USB 2.0.

Avec quels supports est-il compatible ?

De base, il est formaté en NTFS pour être automatiquement compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 10, 8.1 et 7. Un reformatage en Fat32 est toutefois indispensable pour l’utiliser sur Mac.

Notez d’ailleurs que ce disque dur externe intègre des logiciels nécessaires à la protection des données, notamment WD Backup et WD Security, pour ne jamais rien perdre de votre vie numérique.

Que savoir de plus ?

Western Digital apporte une attention toute particulière au design de son disque dur externe My Book. On retrouve deux parties distinctes, où celle supérieure propose une surface lisse et brillante tandis que celle inférieure revêt une couche mate et en relief. C’est un objet élégant et moderne qui trouvera parfaitement sa place sur un bureau ou à côté d’une console de salon.

Cependant, il faut savoir que ce disque dur externe n’est pas prévu pour être facilement transporté. Ses dimensions de 3,93 x 4,9 x 17,06 centimètres et son poids de presque 1 kilo en fait un produit très encombrant. Notez enfin qu’il est garanti 3 ans par le constructeur.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

