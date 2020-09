Romain Ribout - 16 septembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] C'est le moment de craquer pour la console de Nintendo dédiée au jeu portable. Grâce à un code promo, la Switch Lite (coloris noir) est actuellement disponible à 164 euros au lieu de 199.

La Nintendo Switch Lite est une console bien différente de la Switch classique. Elle propose (presque) tous les mêmes jeux, mais il est uniquement possible d’y jouer en mode nomade. C’est un compromis à faire si vous voulez jouer aux jeux des licences Mario, The Legend of Zelda ou encore Donkey Kong, en faisant des économies sur le prix de base de la console.

Aujourd’hui, la Nintendo Switch Lite coûte presque la moitié des 299 euros demandés pour la Switch classique, puisqu’on la trouve à seulement 164 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN15.

Pour bénéficier de cette promotion, il suffit de rejoindre gratuitement et en quelques clics le programme de fidélité du Club R. Cela vous permettra également de recevoir 18 euros offerts sur votre prochaine commande.

Quelles sont les différences avec la Nintendo Switch classique ?

La Nintendo Switch Lite oublie la dimension hybride de sa grande-soeur pour se concentrer uniquement sur l’aspect portable. De ce fait, il est impossible de la connecter à un téléviseur, ni même de décrocher les manettes aux extrémités. On peut alors oublier la (très) petite quantité de jeux — comme ARMS ou 1-2 Switch — qui ont obligatoirement besoin de la détection de mouvements des Joy Con pour fonctionner.

La console nomade va enfin se démarquer par son format relativement plus compact. Son écran s’étend sur une diagonale de seulement 5,5 pouces, contre 6,2 pour la Nintendo Switch classique.

Que savoir de plus ?

La Switch Lite cible avant tout un public jeune. Sa finition tout en plastique lui permet d’être plus robuste que la Switch classique et donc de résister mieux aux chocs, ce qui peut être rassurant pour les parents voulant acheter une console à leur enfant.

D’ailleurs, celles et ceux qui imaginaient laisser leur Switch principale sur le dock et utiliser le modèle Lite en tant que console secondaire seront déçus. C’est possible, mais ce n’est pas une chose aisée, notamment à cause du système de sauvegarde préhistorique de Nintendo.

