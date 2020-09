La taille de la Xbox Series S a été calculée par un internaute, en utilisant Minecraft. Si Microsoft valide ces dimensions, elle devrait être plus compacte que la Xbox One S actuelle.

Quand Microsoft a présenté la Xbox Series X, les dimensions de l’objet ont été au cœur des discussions. Et il faut reconnaître qu’il ressemble nettement plus à un PC qu’à une console, au sens classique du terme (et si l’on omet Nintendo, qui ne fait rien comme tout le monde). La Xbox Series S en revanche est beaucoup plus normale. Présentée début septembre, la petite console qui sortira en même temps que la Series X est un rectangle blanc avec un immense cercle noir servant probablement au refroidissement. Mais Microsoft n’a pas donné un élément important des caractéristiques : la taille de la console.

Des calculs peuvent être faits à partir des visuels présentés par Microsoft, mais un astucieux internaute s’est dit qu’il pourrait aller plus loin… grâce à Minecraft. En considérant qu’un bloc du jeu de construction fait un centimètre et en s’appuyant sur les dimensions de la Xbox Series X, il a construit deux édifices sur un terrain vide, en reproduisant les échelles des visuels fournis par le constructeur. D’après ses calculs, publiés sur Resetera, la Xbox Series S ferait donc à peu près 6,5 cm de large pour 27 cm de haut et 14 de profondeur. Cassim Ketfi, journaliste spécialiste des produits Microsoft pour Frandroid, avait estimé la console à 26 cm de haut pour 6 cm de large, ce qui correspond donc aux mesures de « Robinson ».

Xbox One S for scale

À titre de comparaison, la Xbox One S actuelle mesure 29,7 cm de haut, pour 23,3 cm de profondeur et 6,3 centimètres de large. On se retrouverait donc, avec la Xbox Series S, avec une console moins profonde de 10 centimètres que la génération actuelle équivalente, et un peu moins haute également. Elle serait aussi plus compacte que la Xbox One X. Ce qui ravira les adeptes des configurations bien rangées dans des meubles, afin de rendre la technologie invisible.

À titre de comparaison, la Xbox Series X fait 30,1 cm de haut pour 15,1 cm de profondeur et 15,1 cm de large. Des dimensions moins évidentes pour loger la console sous une télévision ou dans un meuble, qui entraîneront peut-être des changements de mobilier chez les acheteurs.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo