Noémie Koskas - 01 septembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Les disques durs externes Western Digital se démarquent par leurs prix souvent imbattables. Celui du WD Elements avec une capacité de 5 To de stockage tombe aujourd'hui à 100 euros, au lieu de 152 euros sur Amazon.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Bien que les SSD soient plus rapides et robustes que les disques durs externes, ces derniers restent une très bonne alternative pour stocker ses données ou encore enregistrer ses films et ses jeux. Plus la capacité est importante, plus le prix grimpe. Toutefois, certaines marques se démarquent par un rapport qualité/prix très intéressant, comme Western Digital et sa gamme Elements.

Initialement affiché à 152 euros, le disque dur Western Digital Elements de 5 To est aujourd’hui disponible à 100 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du disque dur ?

Le disque dur Western Digital Elements dispose d’un corps en plastique. Ses dimensions ne dépassent pas les 110,5 x 82 x 21 mm pour un poids de 229 grammes. Un format compact, pratique et léger pour le déplacer.

Ce WD Elements propose une capacité de stockage considérable avec 5 To, qui vous permettra de sauvegarder des fichiers lourds sans problème. Il se branche simplement sur un port USB pour fonctionner, sans avoir besoin d’une source d’énergie supplémentaire. C’est l’avantage des disques externes au format 2,5 pouces.

Le disque est compatible USB 3.0, ce qui lui assure de bonnes vitesses de 130 Mo/s pour transférer efficacement des fichiers vers et depuis un ordinateur. Enfin, il est compatible nativement avec Windows, un formatage sera nécessaire pour d’autres systèmes d’exploitation.

On fait quoi avec 5 téra ?

Avec 5 To, on ne manque certainement pas d’espace pour stocker diverses données. Derrière une PS4, les gamers et gameuses n’auront plus à perdre leur temps à installer et désinstaller des jeux. Vous aurez aussi de quoi stocker toutes les photos de votre vie ou une audiothèque d’environ 4 ans de lecture continue. Oui, on a fait le calcul ( sur une base de 2,4 Mo la minute de musique si vous voulez vérifier parce qu’on est pas très fort en maths ).

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo