L'Anker Nebula Capsule Max, ce petit projecteur de la taille d'une canette de soda, est en promotion sur Amazon. On le retrouve à 419 euros au lieu de 499 grâce à un coupon de réduction.

Les soirées d’été sont encore chaudes et on aimerait pouvoir profiter de cette période pour rester dehors autant que possible. L’Anker Nebula Capsule Max est un petit projecteur qui vous permettra de regarder un film, jouer sur la Switch ou la PS4 où que vous soyez. Il intègre une batterie et une enceinte.

Retrouvez l’Anker Nebula Capsule Max à 419 euros au lieu de 499 sur Amazon. Pour cela, il faudra activer le coupon situé juste en dessous du prix du produit.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle est la différence avec le modèle précédent ?

Si la Nebula Capsule était pour le moins intrigante et même surprenante par sa petite taille, elle avait quelques défauts qui été améliorés par cette version Max. Elle propose tout d’abord une meilleure luminosité puisqu’elle passe de 100 à 200 lumens. Concrètement, si vous êtes en extérieur et que le soleil n’est pas totalement couché, l’image sera plus visible. Ce modèle offre également une meilleure qualité avec une définition maximale de 720p, contre 480p pour son prédécesseur.

Les enceintes embarquées par la Capsule Max sont plus puissantes que la version précédente et l’autonomie a elle aussi été améliorée : on pourra profiter de ce projecteur pendant 3 heures loin du chargeur. Suffisant pour regarder Netflix en accéléré.

Que vais-je pouvoir regarder avec cette Capsule Max ?

Cette version embarque Android TV. Il n’y a alors pas besoin de brancher un autre appareil dessus, on pourra accéder à Netflix, Disney+ et plein d’autres plateformes de streaming directement depuis cette canette, qui accueillera aussi un peu de stockage pour vos séries.

Il est également possible de brancher une Nintendo Switch, une PlayStation 4, une Xbox One ou toute autre console avec un câble HDMI pour profiter de bonnes sessions de jeux en multijoueur par exemple.

Que faut-il savoir de plus ?

La Nebula Capsule Max retrouve aussi certaines caractéristiques identiques à la version précédente. Elle propose en effet une image d’une taille maximale de 100 pouces et une mise au point automatique.

