[Deal du jour] La Clip 4 est une enceinte portable aux dimensions réduites et aux bonnes performances. Son gabarit idéal vous permet de l’emmener un peu partout avec vous cet été. Son prix baisse de 50 € pour les soldes.

C’est quoi, la promotion sur cette enceinte JBL ?

L’enceinte Bluetooth JBL Clip 4 est normalement vendue au prix de 64,99 €. Pour les soldes, le modèle bleu est en ce moment proposé au prix de 32,53 € sur Amazon.

C’est quoi, cette enceinte portable de JBL ?

L’enceinte portable JBL Clip 4 est un modèle très compact, de dimensions 86,3 × 134,5 × 46 mm pour un poids de 210 g. Son petit gabarit permet donc de l’emporter partout, d’autant plus qu’elle s’accompagne d’un mousqueton en métal à son sommet pour l’accrocher à un sac. Rassurez-vous, les matériaux utilisés dans sa conception sont robustes et elle devrait résister à quelques chocs. Notez qu’elle est aussi certifiée IPX7 et résiste à l’eau et à la poussière.

La Clip s’appaire rapidement via une connexion Bluetooth. Une fois appairée, vous pourrez naviguer dans vos playlists via votre smartphone ou tablette, ou grâce aux trois boutons physiques présents sur sa face avant. Ils vous permettent de gérer le volume et la lecture/pause et le changement des pistes.

La JBL Clip 4 et son mousqueton bien pratique // Source : JBL

Est-ce que cette enceinte portable JBL vaut le coup pour les soldes ?

C’est une excellente affaire à ce prix, pour une enceinte discrète et aux bonnes performances, malgré sa taille. Les deux transducteurs de la Clip 4 offrent un son satisfaisant, avec des basses souvent présentes et des médiums et des aiguës équilibrés. L’ensemble peut manquer d’amplitude, mais l’audio est propre et précis, et les timbres de voix sont clairs. Lorsque le volume est à fond, la Clip 4 perd certes en précision, mais elle remplit néanmoins son contrat, surtout au vu de son gabarit.

Niveau autonomie, comptez environ 10 h d’écoute à volume raisonnable. Elle se recharge complètement en un peu moins de 3 h, via son port USB-C. Elle a été notée 9/10 par nos confrères de Frandroid.

