[Deal du Jour] La Fabrique à Histoires Lunii est une conteuse idéale pour occuper les enfants. Elle profite en ce moment d’une offre avec le casque audio Lunii, dans un pack en promotion.

C’est quoi, l’offre sur la conteuse Lunii ?

La Fabrique à Histoires Lunii est normalement vendue 64,90 € sur le site officiel de la marque. Le casque est lui au prix de 29,90 €. Les deux sont actuellement proposés dans un pack de voyage au prix de 66,34 € sur Amazon.

C’est quoi, cette conteuse Lunii ?

La Fabrique à Histoires Lunii est un boîtier audio interactif au design simple qui va à l’essentiel. Sur sa face avant, une molette sert à choisir les histoires et trois boutons sont présents pour lire les histoires, les mettre en pause, et retourner à l’accueil. Sur le côté, une molette pour régler le volume est présente. Les boutons sont bien intégrés et le boitier offre une bonne préhension, même pour les plus jeunes. Dommage que l’ensemble soit un peu fragile, surtout en cas de chutes répétées. Heureusement, le SAV de la marque française est très réactif.

À l’instar des Livres dont vous êtes le héros, Lunii laisse à votre enfant la possibilité de choisir les éléments de l’histoire tout au long du récit. Un petit écran LED sur la façade avant illustre les choix possibles d’histoires avec des dessins basiques. Les récits sont généralement d’excellente qualité et il y en a pour tous les âges et tous les publics, grâce à l’énorme catalogue du Lunii Store. Vous retrouverez des histoires à fabriquer soi-même, mais aussi des histoires originales classiques pour celles et ceux qui préfèrent se laisser porter par le récit. Des livres audio éducatifs ou des quiz ludiques sont aussi présents.

Est-ce que ce pack Lunii est une bonne affaire ?

Moins de 60 € avec le casque officiel, c’est une très bonne affaire. Le catalogue du Luniistore est riche et les histoires proposées sont dans l’air du temps, loin des vieux contes pour enfants. Les intrigues sont engageantes, les personnages intéressants et les comédiens et l’habillage sonore sont de très grande qualité. Notez que le volume est limité, y compris avec le casque, et que l’écran n’est pas actif pendant la lecture.

Enfin, il existe plusieurs formules d’abonnement sur le Lunii Store. L’abonnement est vite rentable pour les gros consommateurs d’histoires. Il est bien sûr possible d’acheter les histoires à l’unité sur le catalogue du LuniiStore.

