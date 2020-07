Pierre Bourgès - 31 juillet 2020 Tech

[Le Deal du Jour] L'iPhone SE 2020, le dernier smartphone abordable d'Apple, est aujourd'hui en promotion. Il passe à 449 euros au lieu de 489 via Acheter sur Google grâce à un code promo. C'est d'ailleurs le dernier jour pour profiter de cette réduction.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Récemment commercialisé par Apple, l’iPhone SE 2020 est le successeur tant attendu de la première version basée sur l’iPhone 5. Ce « petit smartphone » n’est ni plus ni moins qu’un iPhone 8 avec les performances d’un 11 Pro, et on peut dire que cette combinaison fonctionne bien.

Retrouvez l’iPhone SE 2020 à 449 euros via Acheter sur Google au lieu de 489 euros habituellement. Pour bénéficier de cette réduction, il faut ajouter le code PROMOJUILLET8 lors de votre paiement. Attention, ce code n’est valable que jusqu’à ce soir.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone SE 2O20 ?

Ce smartphone ressemble comme deux gouttes d’eau à l’iPhone 8 et reprend d’ailleurs un écran LCD Retina Retina HD de 4,7 pouces. En revanche, le SE 2020 reprend aussi des composants du 11 Pro comme la puce A13 Bionic, la dernière d’Apple. Concrètement, l’iPhone encaissera largement les tâches du quotidien. On peut même jouer aux jeux 3D les plus gourmands sans crainte.

Y’a-t-il d’autres différences avec les derniers iPhone ?

Naturellement, pour atteindre ce prix, il a fallu faire quelques concessions. Le design n’est en effet pas le plus récent avec des bordures imposantes. Face ID n’est pas au rendez-vous non plus, c’est Touch ID qui signe son retour sur cette dernière gamme d’iPhone. Il devient d’ailleurs bien plus pratique en ces temps où le masque devient obligatoire dans de plus en plus d’endroits.

Côté photo, le SE 2020 ne s’équipe que d’un capteur de 12 mégapixels. Il est toutefois épaulé par l’excellente ingénierie logicielle et matérielle d’Apple côté processeur d’image. De ce fait, Le HDR est réussi, les contrastes sont jolis et l’iPhone s’en sort convenablement de jour comme de nuit. Le mode portrait s’avère lui aussi très efficace.

Qu’est-ce qu’Acheter sur Google ?

Acheter sur Google est une plateforme du géant américain qui regroupe la plupart des commerçants en ligne reconnus. Ici, par exemple, l’iPhone SE 2020 est vendu et expédié par Darty. Google ne s’occupe que de la transaction pour la sécuriser et assurer la garantie. La plateforme propose aussi des codes promo exclusifs qui permettent une remise supplémentaire bienvenue.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Julien Cadot pour Numerama Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo