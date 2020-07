Les soldes d’été ont débuté et Electro Dépôt est entrée dans la course aux bonnes affaires. Voici une sélection des meilleurs produits high-tech à un prix plus qu’intéressant.

Electro Dépôt est en temps normal déjà familier des bonnes affaires, mais l’enseigne marchande redouble d’efforts lors des soldes d’été. Smartphones, téléviseurs UHD 4K, ordinateurs portables et même aspirateurs-balais, les bons plans fleurissent sur bon nombre de produits high-tech.

Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons concocté une sélection des soldes les plus intéressantes. D’autant que pour l’occasion, Electro Dépôt a drastiquement baissé le coût de ses livraisons. Ainsi, pour toute commande n’excédant pas les 30 kg, les frais de livraison ou de retrait en point relais sont à 1 euro.

Le Samsung Galaxy A51 à 299 euros

Débarqué sur le marché en fin d’année dernière, le Samsung Galaxy A51 s’est immédiatement positionné comme un smartphone milieu de gamme bien équilibré. À son excellent design, maîtrisé de bout en bout, s’ajoute un bel écran AMOLED à la définition 2 400 x 1 080 pixels parfaitement configuré aussi bien au niveau du contraste que de la luminosité. Son quadruple capteur dorsal lui confère une grande polyvalence en photographie, et ce dans la plupart des situations.

Habituellement vendu 349 euros sur Electro Dépôt, le Samsung Galaxy A51 voit son prix dégringoler à 299 euros grâce à une offre de remboursement de 50 euros. Il est disponible en plusieurs coloris : noir, bleu et blanc.

Le TV LG 4K Smart 70 à 749 euros

Celles et ceux à la recherche d’un bon téléviseur 4K sans avoir à dépenser l’équivalent d’un SMIC peuvent se tourner sans hésiter vers le LG 4K Smart 70UM7100. Déjà parce que sa dalle de 70 pouces délivre une belle image de définition 4K. Qui plus est, son format multi-HDR le rend compatible avec les normes HDR10 et HLG, afin de profiter d’une image contrastée sur les contenus compatibles. Enfin, étant une smart TV, le LG TV 4K Smart 70 peut se connecter à Internet et profiter d’applications grâce à son interface WebOS. Mieux, avec la télécommande LG Magic Remote, ce téléviseur gagne une compatibilité avec les assistants virtuels Google Assistant et Amazon Alexa.

À l’occasion des soldes, le prix du LG TV 4K Smart 70UM7100 chute à 749 euros au lieu de 789 euros chez Electro Dépôt, soit une baisse de 40 euros.

Enfin, si vous recherchez un téléviseur d’appoint, sachez que Electro Dépôt dispose d’un modèle de 32″ affiché au prix de 89 euros.

Le Apple MacBook Pro 13 (2016) reconditionné à 999 euros

Bien que sortie en 2016, cette version du MacBook Pro 13 avec Touch Bar reste d’actualité, grâce notamment à un processeur Intel Core i5 (3,1 GHz), 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go qui assurent une fluidité constante quel que soit votre usage. Son écran Retina de 13 pouces est la garantie, lui, d’un excellent confort de visionnage. Et ne vous laissez pas effrayer par son statut de produit reconditionné : il a été remis à neuf par Apple, profite d’un état esthétique parfait et d’une garantie Apple de douze mois.

En temps normal, Electro Dépôt propose le MacBook Pro 13 (2016) reconditionné à 1 598 euros. Mais dans le cadre des soldes, le prix de cet ordinateur portable signé Apple baisse à 999 euros, soit une réduction de 600 euros.

L’aspirateur-balai Roidmi S1E à 139 euros

Que peut-on attendre d’un bon aspirateur-balai ? Une bonne autonomie, une ergonomie au poil, un prix accessible et, bien entendu, une aspiration efficace. Autant de qualités que l’on retrouve dans le Roidmi S1E. Ainsi, sa batterie de 2 200 mAh lui confère une endurance maximum de 40 minutes par charge. Son manche pivotant à 270°, son poids n’excédant pas les 2,2 kg et son absence de fil en font un appareil particulièrement simple à prendre en main. Sans oublier son aspiration puissante qui facilite grandement le ménage, même des grandes pièces.

Il ne manque plus qu’un bon prix aux Roidmi S1E, ce dont se charge Electro Dépôt. Dans le cadre des soldes d’été, cet aspirateur-balai est vendu à 139 euros, contre 189 euros habituellement, soit une baisse de 50 euros.

Le PC portable MSI PS63 Modern à 799 euros

Connu pour ses ordinateurs portables à destination des joueurs et des joueuses, MSI fait montre d’un savoir-faire équivalent lorsqu’il s’agit de proposer des laptops polyvalents. Et le MSI PS63 Modern en est l’exemple le plus criant. Entre son processeur Intel Core i7 de 8e génération, ses 8 Go de RAM, son SSD de 512 Go et son écran FHD de 15,6 pouces, cet ultrabook conviendra aussi bien aux créatifs et autres professionnels qu’aux nomades qui cherchent un ordinateur portable pour se divertir n’importe où.

Vendu habituellement à 999 euros sur Electro Dépôt, le MSI PS63 Modern profite d’une réduction de 200 euros et affiche un tarif de 799 euros.