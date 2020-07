Google annonce que trois autres de ses applications sur Android, Docs, Sheets et Slides, ont désormais accès au mode sombre. Le déploiement est en cours.

La diffusion du thème sombre dans l’écosystème de Google suit son cours. Déjà disponible dans Gmail, Chrome et la recherche dans Android et iOS, ce mode s’invite maintenant dans les applications mobiles donnant accès à Docs, Sheets et Slides. Le déploiement de cette version assombrie a été annoncé le 6 juillet par la firme de Mountain View et concerne la version Android de ces services.

Google fait savoir qu’il évalue à deux semaines le temps qu’il lui faudra pour généraliser le mode sombre à l’ensemble des mobinautes en possession d’un terminal Android.

Pour celles et ceux ayant accès à Android 10 sur leur smartphone et utilisant déjà ce thème au niveau du système d’exploitation, vous n’aurez rien à faire de particulier : Google fait en sorte que ses applications se calent aux réglages de l’OS pour que délivrer une expérience visuelle homogène — il est toutefois possible au cas par cas de passer sur un thème clair pour telle ou telle application.

Pour les autres, il vous faudra vous rendre dans les paramètres du logiciel. Ceux-ci sont accessibles en cliquant sur le menu symbolisé en haut à gauche par trois barres horizontales superposées. Dans le panneau latéral, rendez-vous ensuite à la ligne des paramètres et repérez la ligne dédiée au thème. Vous aurez alors le choix entre les thèmes sombre ou clair, ou bien de vous caler sur le thème de l’OS.

Bon pour les yeux et la batterie

Le mode sombre a plusieurs mérites — outre qu’il repose un peu plus les yeux, ce qui n’est pas désagréable avant l’heure du coucher (même si pour la transition vers le lit, Google met plutôt à disposition un mode sommeil, introduit avec Android 9, qui active les nuances de gris sur l’écran et coupe les notifications avec le mode Ne pas déranger), son empreinte sur le niveau de batterie est aussi plus légère.

Plus exactement, c’est vrai dans le cas des écrans OLED, puisque dans ce cas là, il n’y a effectivement aucune lumière qui est émise pour afficher le noir. Ce n’est pas le cas des écrans LCD, du fait d’un mécanisme de rétroéclairage, qui reste en place même pour afficher du noir (le mieux reste de baisser la luminosité). Cependant, les écrans OLED sont petit à petit en train de devenir majoritaires sur le marché.