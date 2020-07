Google a annoncé qu'il avait cessé la production des Pixel 3a et Pixel 3a XL. Aucun remplaçant n'a été annoncé pour le moment.

Si vous êtes intéressés par l’acquisition d’un Pixel 3a, c’est le moment de craquer. Le 1er juillet, dans les colonnes d’Android Police, Google a confirmé l’arrêt de la production du smartphone abordable, lancé en mai 2019 en compagnie de la variante XL. Avec son tarif attractif et ses performances en photo, le Pixel 3a a fait forte impression auprès de la presse et du public.

« Le Google Store a vendu tous les stocks du Pixel 3a et a mis un terme à la vente. Pour celles et ceux qui voudraient acheter un Pixel 3a, le produit est toujours disponible auprès des revendeurs jusqu’à épuisement des stocks », indique Google. Sur la boutique officielle française, le Pixel 3a est listé en « indisponible ».

À lire : Notre test du Pixel 3a

Plus de Pixel 3a mais toujours pas de Pixel 4a

En faisant un tour des principaux revendeurs en France (Darty, Fnac, Amazon…), on se rend compte qu’il est de plus en plus difficile de dénicher le smartphone. Par exemple, le Pixel 3a n’est plus disponible sur le site de la Fnac mais on peut encore le trouver en boutiques physiques. Sur les autres sites, ce sont très souvent des smartphones en provenance de vendeurs tiers (produits marketplace).

Le Pixel 3a et le Pixel 3a XL n’auront donc tenu qu’un peu plus d’un an. En temps normal, il n’y aurait rien d’étonnant puisque son remplaçant devrait être disponible. Or, malgré des rumeurs très insistantes ces dernières semaines, le Pixel 4a n’a toujours pas été lancé. L’arrêt de la production du Pixel 3a peut suggérer une officialisation imminente de la part de Google, qui a annulé l’édition 2020 de la Google I/O en raison de la crise liée au coronavirus. La firme de Mountain View a prévu une conférence centrée sur les objets connectés le 8 juillet prochain, et peut-être y verra-t-on le Pixel 4a.

À lire : Tout ce que l'on sait sur le Pixel 4a

Crédit photo de la une : Léa Hamadi pour Numerama