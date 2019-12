Google devrait lancer un Pixel 4a durant le premier semestre de l'année 2020. Les premières rumeurs sont déjà là.

En 2019, Google n’a pas hésité à agrémenter sa gamme Pixel avec un nouveau membre. Et ce fut une réussite : sur bien des points, le Pixel 3a est un excellent smartphone, avec un rapport qualité/prix parmi les meilleurs du marché. On pense notamment à ses performances du côté de la photo, similaires à celles du Pixel 3 vendu beaucoup plus cher.

En 2020, Google suivra la tendance avec le Pixel 4a, qui prendra la suite du Pixel 3a avant la vraie nouvelle génération en fin d’année. En attendant son lancement, les premières indiscrétions pointent déjà le bout de leur nez — à commencer par le design.

Design du Pixel 4a

OnLeaks a encore frappé. En compagnie de 91mobiles, le leaker souvent très fiable a partagé, le 28 décembre, les premiers rendus du Pixel 4a. Ils dévoilent une première caractéristique qui créerait la rupture par rapport à son prédécesseur : l’apparition d’un trou dans l’écran, qu’ont su éviter les Pixel 4 et Pixel 4 XL. Il serait placé sur la gauche de l’écran et ne viendrait pas trop empiéter l’affichage. Par le passé, Google a fait appel à une encoche pour les capteurs situés à l’avant.

On retrouve autrement un smartphone avec un écran aux bords arrondis, affinés par rapport à ceux du Pixel 3a. Il aurait une diagonale de 5,7 ou 5,8 pouces, en légère hausse par rapport aux 5,6 pouces du téléphone vendu aujourd’hui. À l’arrière, le Pixel 4a opterait pour une finition entièrement mate très soignée, à peine entachée par un dispositif caméra prenant place dans un carré (comme les autres Pixel 4), un capteur d’empreintes digitales et le logo ‘G’. À noter enfin que le port Jack serait préservé.

Les performances du Pixel 4a

Il faudra patienter encore un peu avant de découvrir les caractéristiques techniques du Pixel 4a. On peut néanmoins miser sur un processeur Snapdragon de moyenne gamme (c’est un 670 dans le Pixel 3a), épaulé par au moins 4 Go de RAM.

Il faudra sans doute faire une croix sur la technologie permettant de reconnaître les gestes, celle qui constitue l’argument fort du Pixel 4 aux côtés de la reconnaissance faciale.

L’appareil photo du Pixel 4a

La principale qualité du Pixel 3a est d’être un excellent photophone. Le Pixel 4a devrait prendre la suite sans problème, toujours en misant sur un unique capteur au dos (le Pixel 4 en a deux). Ce serait dès lors les améliorations logicielles qui permettraient aux clichés d’être encore meilleurs. En termes de hardware, on retrouvera, au minimum, un capteur de 12,2 mégapixels.

Prix et disponibilité du Pixel 4a

Si le Pixel 4a fait comme le Pixel 3a, alors il serait officialisé à l’occasion de la conférence Google I/0 2020, au mois de mai, avec disponibilité immédiate. Le prix devrait se situer aux alentours des 400 euros pour la version normale, et quelques dizaine d’euros de plus pour la déclinaison XL — dotée d’un écran plus grand.

Les rumeurs sur le Pixel 4a

Vous retrouverez ici toutes les rumeurs sur le Pixel 4a à mesure que sa sortie approche.