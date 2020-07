La présentation de la nouvelle Freebox v8 devrait survenir très bientôt. Sur les réseaux sociaux, l'opérateur commence à faire monter la mayonnaise avec des clins d’œil à sa communauté.

Promis, juré : la Freebox v8 arrive. Attendue depuis plusieurs mois, retardée par l’épidémie de coronavirus, la prochaine box de Free est bien en chemin. C’est ce que vient de rappeler l’opérateur sur les réseaux sociaux, en profitant d’un mystérieux message publié le 30 juin par Georgette, la mamie du Cantal, une figure inventée par Orange contre Free, mais que ce dernier a finir par s’approprier.

88888888888888 8 8 8 8 88 8 888888888888 88 8 8 88 8 8 8 8 8 888888888888888888888 88 88888888888888 88 8 88 8 888 8 8 8888 88 8 888 88 8 8 8 88888888888 8 8 8 8 8 8 8 8888888 8 8 8 8 8 88 888 8888 8888 8 8 8 88 — Georgette (@mamieducantal) June 30, 2020

Free fait monter la mayonnaise sur la Freebox v8

Le message, sibyllin, semble faire référence à la nouvelle génération de la Freebox, et peut-être à une date — une annonce ou un lancement le 8 juillet, par exemple. Toujours est-il que deux comptes officiels appartenant à l’opérateur ont rebondi sur l’effervescence causée par Georgette, qui ne prend la parole que lorsqu’il y a une bonne nouvelle concernant Free, et qui a dans un autre tweet évoqué une future box.

Cette Freebox v8, dont le nom commercial devrait être Freebox Pop, sera une box pour le segment moyen de gamme, entre l’offre premium de la Freebox Delta et la formule épurée de la Freebox One. Elle renouvellera le catalogue de l’opérateur, qui dans ce segment peut compter sur la Freebox Crystal (v5), sortie en 2013, et la Freebox Mini 4K (v6), lancée en 2015.

Les bruits de couloir suggèrent que la Freebox v8 s’appuiera sur Android TV — un système d’exploitation qui équipe déjà la Freebox Mini 4K — et qu’elle pourra gérer des débits allant jusqu’à 2,5 Gbit/s, si la ligne dispose d’une capacité suffisante. C’est moins que la Freebox Delta, dont le plafond atteint 10 Gbit/s, mais c’est mieux que la Freebox Mini 4K, qui ne va « qu’à » 1 Gbit/s.

Crédit photo de la une : Free